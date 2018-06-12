CES, yeni ürünleriyle Eurosatory’de yerini aldı

12 Haziran 2018

Savunma sanayi alanında dünyanın en büyük fuarlarından olan Eurosatory’e Türk şirketler de yoğun ilgi gösteriyor. Açık Grubu bünyesinde faaliyet gösteren CES de fuarda yerini aldan firmalar arasında. Savunma sanayinde büyük ölçüde dışarıdan alınan balistik ürünleri yüzde 100 milli ve yerli olarak üreten ve Türkiye’nin, savunma sanayinde dünyanın öncü ülkelerinden biri haline gelmesi için çalışan CES fuarda son teknoloji ürünlerini vitrine çıkardı. Miğfer, yelek, plaka gibi kişisel koruma ürünlerinin yanı sıra son teknolojiler ile geliştirilmiş araç koruma ürünlerinden parçacık kalkanı ve eklemeli zırh ürünlerine de standında yer veren CES, Hall 5B, K28 standında ziyaretçilerini ağırlıyor.

CES İleri Kompozit, kara, deniz ve hava araçlarında kullanılan kompozit balistik zırhları Türkiye’de ilk üreten firma olma özelliğiyle dikkat çekiyor. Cirosunun önemli bir yüzdesini Ar-Ge çalışmalarına ayıran şirket, aynı zamanda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından AR-GE merkezi olarak onaylanan FNSS, Otokar ve BMC gibi kara aracı imalatçıları için yüzlerce metal parçayı yüksek teknoloji kompozitlerle yeniliyor. CES, Ar-Ge kadrosunu da buna paralel olarak büyütmeye devam ediyor.

Şirket, 2020 yılında, ürettiği ürünlerin yüzde 50’sini, ihraç etmeyi ve kompozit alanında, dünyanın önde gelen firmalarından biri olmayı hedefliyor. Bu vizyonla kurulan CES Composites UK firması ile Avrupa’da çalışmaları hızlandırdı.