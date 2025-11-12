“Cesur girişimciler yarını şekillendiriyor”

Sevilay ÇOBAN

Halkbank’ın, İTÜ ARI Teknokent iş birliği ile girişimcilik eko­sistemini geliştirmek ve güç­lendirmek amacıyla 14 Ma­yıs’ta başlattığı HUBrica Hız­landırma Programı’nın Demo Day’25 buluşması; girişimci­lerden melek yatırımcılara, gi­rişim sermayesi temsilcilerin­den teknopark yöneticilerine ve akademi çevrelerine geniş bir katılımla, İstanbul Finans Merkezi’ndeki Halkbank Kule­leri’nde gerçekleşti. Halkbank, programa dâhil olan girişim­lerin her birine, inovatif fikir­lerini hayata geçirmelerine ve büyümelerine katkı sağlamak amacıyla nakdi ödül verdi.

4 yılda 222 bin girişimci desteklendi

Halkbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Mu­rat Yıldırım, 2021 yılından bu yana farklı meslek grupların­dan 259 bin kadın girişimci­ye 111 milyar TL, her yaş dü­zeyinden 222 bin girişimciye 37 milyar TL finansal destek sunduklarını belirterek, Üre­ten Kadınlar Buluşmaları, Bİ­GE, Jet Luck gibi farklı proje­lerle girişimcilik ekosistemini güçlü bir vizyonla destekle­diklerini kaydetti.

Yıldırım, “Cesur ve kararlı girişimcile­rin hayata geçirdiği projeler, yalnızca bugünün ekonomisi­ni değil, yarının dünyasını da şekillendiriyor; bugün bura­da bu vizyoner fikirleri dinle­mek için bir aradayız. HUBri­ca programımız; girişimcile­re güçlü bir mentörlük ağı ve kapsamlı eğitimlerin yanı sıra, uluslararası iş birliği yapma ve yatırım alma fırsatları da su­nuyor” dedi.

“Küresel rekabet gücümüzü artıracağız”

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dik­baş ise “HUBrica Programı, teknoloji ve girişimcilik eko­sistemimizin geleceğine ya­pılan stratejik bir yatırımdır. Halkbank ile hayata geçirdiği­miz bu güçlü iş birliğiyle; fin­tek, yapay zekâ ve sürdürüle­bilirlik alanlarında faaliyet gösteren girişimcilerimizin küresel ölçekte rekabet gü­cünü artırmayı hedefliyoruz. İTÜ ARI Teknokent olarak vizyonumuz, girişimcilerimi­zin geliştirdikleri teknolojile­ri ticarileştirerek uluslarara­sı pazarlarda konumlanma­larını sağlamaktır. HUBrica Programı ise bu vizyonun en güçlü örneklerinden biri ola­rak; yenilikçi teknolojileri ya­tırım, mentörlük ve iş birliğiy­le buluşturarak Türkiye’nin teknoloji odaklı dönüşümüne yön veriyor” diye konuştu.

HUBrica Demo Day 25’te sunum yapan girişimler

1 DRING AI: Ses ve yazı tabanlı yapay zekâ çözümleriyle, kurumlar adına telefon görüşmeleri yapabilen, yazışabilen ve raporlayabilen entegre sanal müşteri temsilcileri üretiyor.

2 ALSE DATA: Teknik ekibe ihtiyaç duymadan veriyi analiz eden ve pazarlama-satış ekiplerine anlamlı öngörüler sunan yeni nesil veri analiz platformu.

3 CORPOWID: İnternet sitelerini engelli bireyler ve özel ihtiyaç sahibi kullanıcılar için erişilebilir hale getiren yapay zekâ destekli çözümler sunuyor.

4 EXAR: AR/VR/XR teknolojileriyle sanal turlar, uzaktan operasyonlar, CAD senkron ürün deneyimi ve 3D konfigüratör gibi çözümler sunarak dijital dönüşüm sağlıyor.

5 KOBİ PRATİK: KOBİ’lerin finansal başvuru sürecini kısaltan, kredi evraklarını dijital cüzdanda güvenle saklamalarını sağlayan bir platformu.

6 ICARBON: Patentli “Hidrotermal Depolimerizasyon” teknolojisini kullanarak, polimer endüstrisi atıklarını yüzde 90’a varan oranda ileri dönüştürmekte ve üretim süreçlerine yeniden dahil ediyor.

7 CARBON SMART: Bankaların ve müşterilerinin karbon emisyonlarını yapay zekâ ile analiz eden, sürdürülebilirlik odaklı, PCAF ve kapsam standartlarına uyumlu dijital karbon ayak izi yönetim platformu.

8 SYNAPS AI: İşe alım, çalışan deneyimi ve işten çıkış süreçlerini entegre bir şekilde yönetmeyi amaçlayan yapay zekâ temelli insan kaynakları platformu.

9 BILLY: İşletmelerin kâğıt kullanımını ortadan kaldırarak maliyetleri azaltmayı, çevresel sürdürülebilirliği artırmayı, müşteri deneyimini dijitalleştirmeyi amaçlıyor.