Çetin Group'tan yeni hizmet

08 Mayıs 2018

Ender YAZICI

İstanbul - Farklı birçok sektörde faaliyet gösteren ve 20 yıldır hizmet veren Çetin Group, hizmetlerine bir yenisi daha ekledi.

Özel güvenlik, profesyonel temizlik, üretim destek, teknik bordrolama, personel taşımacılığı, lojistik, insan kaynakları yönetimi ve personel eğitimi hizmetlerini WOFMC çatısı altında birleştiren Çetin Group, entegre tesis yönetim hizmetini de bünyesine kattı.

Yurt içi ve dışında bin proje ve 7 bin çalışanla faaliyet gösteren Çetin Group, tesis yönetimi hizmeti ile yönetilen binalarda çalışanların tatminini artırmak, tesis maliyetlerini azaltmak, yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlayacak.

Bina ve Tesis Yönetim Hizmetleri Fuarı'na katılacak

Çetin Group, ayrıca resmi ve özel kurumlara, iş ve alışveriş merkezlerine, otellere, konut sitelerine; teknik yönetim hizmetleri, güvenlik hizmetleri, profesyonel temizlik hizmetleri, bahçe bakımı, idari hizmetler gibi konularda faaliyet gösteren firmaların katıldığı Bina ve Tesis Yönetim Hizmetleri fuarına katılacak. Fuar, Haliç Kongre merkezinde 09 Mayıs tarihinde başlayıp 11 mayıs tarihinde sona erecek.