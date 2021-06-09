Çetin Nuhoğlu: Her gün 4 bin 500 TIR kapılarımızdan taşınıyor

UND'nin bölge toplantısı için Kayseri'ye gelen Nuhoğlu, program öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kalkınmasının ihracatının potansiyeli ile eşdeğer olduğu söyledi. COVID-19 salgını sürecinde Avrupalıların tedariklerinde Uzak Doğu'dan verdikleri siparişlerin bir çoğunu Türkiye'ye kaydırdıklarını söyledi.

Nuhoğlu, şöyle konuştu:

"Avrupa daha önce Uzak Doğu'dan 100 birim mal alıyorlarsa bugün o birimler 80'e düştü. Türkiye'den 100 birim alıyorlarsa 120 birime yükseltiler. Bunun sonucu olarak da Türkiye'nin Avrupa'ya taşımalarında büyük bir artış oldu. Bizim karayolu ile yaptığımız tüm taşımalarda yüzde 37 artış oldu. Eğer biz lojistik sektörünü daha da güçlü yaparsak Kapıkule'de hiçbir kamyonumuz, tırımız beklemezse o zaman bizim ihracattaki potansiyelimiz çok daha öne çıkacaktır. Uzak Doğu'ya, Rusya'ya ama en önemlisi de Avrupa Birliği ülkelerine çok net bir artış var."

İhracatta lojistiğin önemi

Kayseri'nin uluslararası lojistik taşımacılığı alanında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Nuhoğlu, "Eğer mal ihracat etmek istiyorsanız lojistiği, tedarik zincirini çözmemiz lazım. Bu anlamda en önemli, güçlü bölgelerimizden birisi de Kayseri'dir. Artık kendi başlarına hem Türkiye'nin malını alıp Avrupa'ya taşıyorlar hem de Avrupa'nın malını alıp İran'a taşıyorlar." diye konuştu.

Türkiye'nin hizmet ihracatında turizmden sonra "en önemli" kaleminin lojistik olduğunu anlatan Nuhoğlu, şöyle devam etti:

"Biz yalnızca Türkiye'nin ihraç malını taşımıyoruz. Bir taraftan da Avrupa'nın malını İran'a taşıyoruz. Hizmet ihracatı yapıyoruz. Turizm Türkiye'nin en büyük hizmet ihracatı yaptığı kalemlerinden biridir ve hatta 1 numaradır. Tabii 2 numaraya ise lojistik gelir. O zaman bu sektör çok önemlidir. Türkiye'deki tüm bölgelere gidiyorum ve oraları biliyorum ama özellikle Anadolu'nun gelişimine şapka çıkarıyorum. Türkiye'nin ihracat yolundaki kalkınma hamlesinde en önemli katkı sağlayacak alan lojistiktir. Her gün Türkiye'nin (sınır) kapılarından yaklaşık 4 bin 500 tır yüklü vaziyette ihracat mallarımız dünyanın dört bir tarafına taşınıyor. Bunun 2 bini ise Avrupa'ya yapılıyor. Zaten ihracatımızın yaklaşık yüzde 50'si Avrupa'ya yapılıyor. Avrupa'ya yapılan ihracatın yüzde 47'sini de Türk kara taşımacıları yapıyor. Bu çok önemli bir şey."