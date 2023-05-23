Çetmen “franchise” sistemini başlattı

Çetmen, gelişimin bir parçası olmak ve kendi başarı hikayesini yazmak isteyen girişimcileri bünyesine dahil etmek için ‘franchise’ vermeye başladı. Ocak 2023 itibarıyla başvuru almaya başlayan Çetmen, yılbaşından bu yana 6 bayinin tüm süreçlerini tamamlayarak aktif hizmet sürecini başlattı.

“Bizimle büyümek isteyen herkesi bekliyoruz”

Franchise sistemi ile daha çok kullanıcıya ulaşmak istediklerini belirten Çetmen Marka ve Pazarlama Direktörü Özkan Özkul, “Çetmen olarak 16 ilde 51 mağaza ile faaliyet gösteren, ulusal bilinirliği çok yüksek bir markayız. Yaşam alanları için ürettiğimiz oturma grupları, yemek odaları ve yatak odalarıyla birçok evde yer alıyoruz. Yeni başlattığımız franchise sistemimiz ile faaliyet gösterdiğimiz illerde veya henüz mağazalarımızın bulunmadığı illerde de tüketicilerimize dokunabilmek istiyoruz. Kullanıcıların her tarza uygun çeşit çeşit mobilyaları ulaşılabilir fiyatlarla satın alabilmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Bu süreçte bizimle beraber büyümek ve birlikte kazanarak kârlı bir sürece dâhil olmak isteyen herkesi franchise sistemimize davet ediyoruz” diye konuştu.

“Çetmen güvencesiyle 6 franchise faaliyet gösteriyor”

Ocak ayından bu yana franchise başvurularını almaya başladıklarını söyleyen Çetmen Marka ve Pazarlama Direktörü Özkan Özkul, Çetmen Ailesi’ne katılmayı hedefleyen girişimcilerde aradıkları özellikleri şöyle anlattı:

“Başvurular kapsamında yılbaşından bu yana 6 bayimizin süreçlerini tamamladık ve aktif satış yapmasını sağladık. Hedefimiz yıl sonuna kadar 30 bayiye ulaşmak. Bu süreçte önceliğimiz mobilya sektörünün dinamiklerine hakim, Çetmen bayisi olmanın karlılığının farkında olacak adaylarla çalışmak. Çünkü bir alanda başarılı olmak için öncelikle o alanı iyi tanımak, daha sonra ise başarıya inanmak gerekiyor. Bu kapsamda yönetim becerisi bulunan, ticaret yapmak için herhangi bir sicil engeli olmayan her adayı değerlendirmeye alacağız. Bu kriterleri sağlayan adaylarımızın başvurularını bekliyoruz”