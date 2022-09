CEV, ‘ADDress For Future’ ile katmanlı üretime adres olacak

Esra Özarfat

BURSA - CEV, AB iş birliğiyle gerçekleştireceği ADDress For Future Projesini, Bursa’da düzenlediği basın toplantıyla tanıttı. Proje, AB “Erasmus + KA220 (Yetişkin Eğitiminde İş Birliği Ortaklıkları)” programı kapsamında alınan fonla gerçekleştirilecek. CEV’in koordinatör olduğu projenin ortakları arasında Bursa Valiliği, Gazi Üniversitesi, infoTRON Elektronik, Madrid Politeknik Üniversitesi (İspanya), Bolonya Üniversitesi (İtalya), İspanyol Kaynak ve Birleştirme Teknolojileri Derneği (CESOL), Avrupa Toz Metalurjisi Derneği (EPMA) (Belçika) ve LOT-CONSULT EOOD (Bulgaristan – sağlık ve iş güvenliği hizmetleri) yer alıyor. ‘ADDress For Future’ Projesi ile 3 boyutlu baskı alanında eğitimler verilecek ve ‘katmanlı üretim’ alanında Avrupa çapında bir eğitim bölgesi oluşturulacak. 30 ay sürecek projede ortak müfredatla fırsatı olmayanlar da katmanlı üretim eğitimlerine dahil edilerek nitelikli eğitim almaları sağlanacak. Ayrıca imalat sanayinin katmanlı üretim teknolojisine yönelik farkındalığı ve uygulama seviyesinin artırılması da projenin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Toplantıda konuşan Oya Coşkunöz Aktaş, “Katmanlı üretim teknolojisi; otomotivden medikale, makine üretiminden savunma ve havacılığa kadar pek çok sektörde kullanılıyor. Sanayimizin dijital dönüşümüyle birlikte üç boyutlu yazıcı kullanabilen, katmanlı üretim mantığıyla düşünebilen nitelikli iş gücüne ihtiyaç her geçen gün daha fazla artıyor. Bu amaçla 2021 yılında Katmanlı Üretim Eğitim ve Deneyim Merkezimizi (KÜME) açarak geleceğin mesleklerine yatırım yapmaya başladık. Şimdi de ‘ADDress For Future’ projesi ile katmanlı üretim teknolojilerinin benimsenmesini hızlandırmak istiyoruz” dedi.

Açık kaynak olarak dünyayla paylaşılacak

CEV Müdürü Bige Tınmazsoy Susuzlu da yurt dışında çok pahalı olan bu eğitimi yerelleştirerek, ülke sanayisine hediye ettiklerini söyledi. ‘ADDress For Future’ projesi kapsamında AB ile bu alanda ortak müfredat ve politikalar oluşturacak bir platform kurguladıklarını vurgulayan Susuzlu, “Vakıf olarak amacımız, finansal zorluk yaşayan bireylere, mesleklerinde bir adım öne çıkabilmeleri ve iş bulabilmeleri için ücretsiz fayda sağlamak. Geleceğin üretim modeli olan katmanlı imalat 2021 yılında 18 milyar dolardan 2027 yılında dünya genelinde 41 milyar dolara çıkacak. Mevcut durumda da 4 milyon dolar olan Bursa otomotiv endüstrisindeki kullanımı 2028 yılında 12 milyon dolara çıkacak. Bu noktada dünyadaki rakiplerimizden geri kalmamamız gerekiyor. Giderek büyüyen bu pazarda nitelikli insan kaynağı da büyük önem taşıyor. Eğitimler, müfredatlar, bilgiler tüm dünya vatandaşlarına açık kaynak olarak sunulacak” diye konuştu. Susuzlu, ilk yıl için 500 kurumun üye olarak çalışanlarına eğitim aldırmalarını, birkaç yılda 100 ila 150 bin kişiye eğitim vermiş olmayı öngördüklerini aktardı.

Toplantıya Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, Coşkunöz Holding ve CEV Oya Coşkunöz Aktaş, CEV Müdürü Bige Tınmazsoy Susuzlu ile proje ortağı kuruluşların temsilcileri katıldı.