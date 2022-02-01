CEV, veri bilimci yetiştirecek

BURSA (DÜNYA) - Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV), ilk kez hayata geçirdiği veri bilimci yetiştirme programı için üniversiteden yeni mezun/işsiz ve üniversite son sınıf öğrencilerinden gelecek başvuruları kabul etmeye başladı. 4 Şubat’a kadar devam edecek başvurular sonucunda belirlenecek olan katılımcılar, 14 Şubat’ta eğitime online olarak başlayacak. Özellikle sanayide dijital dönüşüme yönelik çözümler üreten bilişim şirketi CITS’ten destek alınacak olan program kapsamında eğitim alan bireylerin daha sonra istihdama kazandırılması amaçlanıyor.

CEV Müdürü Bige Tınmazsoy Susuzlu, “Alanda duyulan uzun vadeli istihdam ihtiyacına odaklı olarak, yetkinlikleri sıfırdan uzmanlığa geliştirmeyi hedefliyoruz. Özellikle üniversitelerin mühendislik, matematik gibi bölümlerinden yeni mezun, istihdamda olmayan, kendini geliştirmek isteyen gençlerimiz başvuru yapabilirler. Fırsat eşitliği ilkemiz kapsamında kadın katılımcıların programda yer almasını çok önemsiyoruz. Program için kadın katılımcı kotası oluşturduk” dedi. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra adaylara teknik test gönderileceğini ve bu test sonuçlarına göre gerçekleşecek mülakatlar sonrasında katılımcıların belirleneceğini söyleyen Susuzlu, programın toplam 140 saat teknik eğitim ve ilave olarak sosyal beceri eğitimleri ile birlikte 19 hafta süreceğini dile getirdi.