Ceva Lojistik’ten global e-ticaret atağı

28 Mart 2019

Türkiye, İngiltere, Amerika, Kanada ve Brezilya’daki yatırımlarını hayata geçiren CEVA Lojistik, e-ticaret alanındaki servislerini daha da genişletti. CEVA Lojistik’in tedarik zincirlerine sağladığı, global lojistik ve kargo gönderimi çözümleri global e-ticaret firmaları için büyük öneme sahip.

e-fullfilment merkezleriyle şirketlerin ihtiyaç duyduğu tüm e-ticaret hizmetlerini bir çatı altında bulundurduklarını ifade eden CEVA Lojistitk Global e-Ticaret Başkanı Niels Weithe, “Firmamız aynı gün teslimata olanak sağlayan global ağları baz alarak çalışıyor. CEVA Lojistik, tedarik zinciri çözümlerini müşterilerinin internet üzerinde başarılı bir şekilde satış gerçekleştirmesine olanak sağlayarak e-ticaret ve dijital dünyayla uyumlu tasarlıyor. Böylelikle CEVA Lojistik, müşterilerinin potansiyel pazarlara giriş yapmasına imkan vererek yeni iş fırsatları yaratıyor” dedi.

“Müşteri ağımızı genişletmeye devam edeceğiz”

Gelecek birkaç yıl içinde global e-ticaretin daha büyük bir pazar payına sahip olacağını belirten Niels Weithe, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Çin’den Londra’ya dört gün içinde makul bir fiyatla sevkiyat yapmak en çok talep gören hizmetlerimizden. Bugün lojistik servisi sağlayıcılarının en büyük sorunlarından biri e-ticaretin globalleşiyor olması ve lojistikte son kilometre çözümlerine gerek duyulması. CEVA Lojistik olarak bu alana ciddi anlamda yatırım yapıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu altyapı yatırımlarıyla özel hizmet gerektiren ürünlerin online satışlarında ciddi artış görüyoruz. Bu sektörde bir uzman olarak, bu alandaki müşteri tabanımızı genişletmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

"Değişen talepler doğrultusunda size özel çözümler sunuyor"

Dünyada kapasite ve taleplerin göz açıp kapayıncaya kadar değişebildiğini, bu nedenle tedarik zincirinin toplam bütünlüğünü korumak için istikrar ve güvenilirlik sağlayan bir ortağa sahip olmanın çok önemli olduğunu anlatan Niels Weithe, “Gönderileriniz ticari uçaklarla gidebilir ya da taşınması için uzman bir yük uçağı gerektirebilir. Bu noktada CEVA, tüm hava yükünüz için size özel çözümler sağlıyor. CEVA’nın dünya çapındaki ağından ihtiyacınıza en uygun hizmeti seçebilirsiniz. Alaska’dan Zanzibar’a kadar her yere CEVA hava kargo uzmanınız sadece bir tık uzağınızda” açıklamasını yaptı.