Çevikliğinizi test edin

İş çevikliği, 5 temel bileşene dayanır: Liderlik, yönetişim, insanlar, kültür ve strateji. Her bir bileşen, kuruluşun nasıl çalıştığını, müşterilerinin ve pazarın değişen ihtiyaçlarına nasıl uyum sağladığını etkiler.

Çevik liderlik, iletişimi, iş birliğini ve bağlılığı bünyesinde barındırır. Çevik liderler, geleneksel yukarıdan aşağıya bürokratik yaklaşımla yetinmek yerine ortak bir amaç doğrultusunda çalışmaya ve başka liderler geliştirmeye odaklanır.

Çevik yönetişim, bir kuruluşun hedeflerinin nasıl belirlendiği ve elde edildiği, riskin nasıl yönetildiği ve performansın nasıl optimize edildiği konusunda şeffaflık ve tutarlılık ile karakterize edilir.

Çevik ekipler, özerklik, ustalık ve amaç tarafından motive edilir. Becerilerini sürekli olarak geliştirmek ve birlikte en iyi şekilde nasıl çalışacaklarını öğrenmek isterler. Temel özellikleri arasında organize, analitik, esnek, yenilikçi ve işbirlikçi olmaları yer alır.

Çevik kültür, değişken, belirsiz ve karmaşık dönemlerde bir kuruluşa rehberlik eden bir dizi temel değer, davranış ve uygulama ile karakterize edilir. Yaratıcılığı ve özerkliği teşvik eder ve ödüllendirir.

Çevik strateji, sürekli gelişen bir süreçle tasarlanır. Tek bir üst düzey hedefe ulaşmak için üst düzey bir plana sahip olmak yerine sorunlara veya olaylara yanıt olarak oluşturulur, düzenli olarak test edilir ve değiştirilir.

Aşağıdaki sorularla nerede durduğunuzu test edin:

1. Hangisine öncelik verirsiniz: Hız mı mükemmellik mi? Bir krizde fırsatlar hızla gelir ve gider, bu nedenle hızlı hareket etmek önemlidir.

2. Hangisi daha önemli: Güçlü bir plan oluşturmak mı yoksa esnekliği korumak mı? Stratejik planlama harika ve kazanmak için nasıl oynayacağınızı gösteren uzun vadeli bir yol haritası. Ancak bir kriz anında söz konusu plan sizi artık alakalı olmayabilecek bir yola kilitleyebilir. Bu nedenle esnek olmak önemlidir..

3. Hangisi sizin için daha yüksek önceliğe sahip: Çeşitlendirme mi yoksa optimizasyon mu? Verimliliğe ve optimizasyona gereğinden fazla önem veren şirketler, pandemi sırasında daha fazla çeşitlendirme yapmış şirketler kadar başarılı olamadı. Çeşitlendirme, piyasadaki beklenmeyen şoklara karşı harika bir korumadır.

4. Bir krizde hangi yapının daha iyi çalıştığını düşünüyorsunuz: Hiyerarşi mi yoksa yetkilendirilmiş ekipler mi? Yetkilendirilmiş ekipler dediyseniz, haklısınız. Doğaları gereği ademi merkeziyetçi oldukları için hiçbir darbe onları ortadan kaldıramaz.

5. Şirketiniz başarısızlığı kucaklıyor mu? İnsanların risk almasını istiyorsanız bunu kucaklamaya istekli olmalısınız. Bir krizde, hızlı hareket etmenin anahtarı olduğu için risk almak daha da önemlidir.