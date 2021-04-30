Cevizsoft, Kütahya’dan yazılım ihracatıyla 7 yılda 10 kat büyüdü

M. Rıdvan CEBECİOĞLU



KÜTAHYA - Cevizsoft, yazılımda Kütahya’nın dünyaya açılan kapısı oldu. 2014 yılında 1,5 milyon liralık öz sermaye ile Kütahya Dumlupınar Tasarım Teknokent bünyesinde faaliyetlerine başlayan Cevizsoft Teknoloji, 7 yılda 10 kat büyümeyi başardı. Kütahya ve Bursa’dan sonra yurt dışındaki ilk bayisini İsviçre’de açan Cevizsoft’un kurucusu Ahmet Özrenk, Türkiye’nin milli yazılım hamlesine Fransa, Almanya ve Meksika gibi ülkelere gerçekleştirdikleri ihracat ile destek verdiklerini ifade etti. Büyümelerinde ihracatın ve etkili olduğunu belirten Özrenk, e-dönüşümde adından sıkça söz ettirmeye başladıklarını aktardı.

Özrenk, “Kuruluşumuzdan bu yana çok yol kat ettik. Hedefimiz daha büyük verileri yönetebilecek uluslararası sistemleri bünyemize katarak büyümek. Kütahya’da başlayan maceramız Bursa’da açtığımız bayimizle devam etti. Kisa zaman öncede yurt dışındaki ilk bayimizi İsviçre’ye açtık. Şirketimiz her geçen gün büyümeye devam ediyor” dedi.

“Yurtdışında büyük ölçekli markalara kod desteği verdik”

2015 yılında iki Türk girişimci tarafından Fransa’da kurulan ‘Paris Dolmuşu’ markası için geliştirilen ‘Shuttle.city’ yolcu transfer uygulaması ile ilk ihracatı yapmayı başardıklarını kaydeden Özrenk, “Bu uygulama sayesinde Türkiye’den Paris’e giden yolcular özel araçlar ile karşılanarak gitmek istedikleri yere kolayca ulaşabiliyor. 2018 yılında da Meksika’nın en büyük dalış okulu olan bir markaya dalışa gelen turistlerin kayıtlarını tutabilecekleri basit ön muhasebe süreçlerinin ve randevularının yönetildiği bir yazılımı ihraç ettik. 2019 yılında ise Almanya’da bulunan büyük markaların projelerine outsource kod desteği verdik. Kendi ürünlerimizin satışının yanı sıra oluşturduğumuz bir ekip ile dünyaca ünlü markalara kaliteli ve güncel teknoloji ile geliştirdiğimiz kodları ihraç ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin e-dönüşümüne katkı sunmak için önemli çalışmalar yaptıklarına vurgu yapan Cevizsoft Kurucusu Ahmet Özrenk, “Yerli ve milli yazılım geliştirmek için Kütahya’daki üniversiteler, okullar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirlikleri yaparak nitelikli personel yetiştirme hususunda ilerliyoruz. Ülkemizin dijital dönüşüm süreçlerinde, e-fatura, e-arşiv, e-irsaliye gibi tüm çözümleri yakından takip ediyoruz. Sahada uygulanan sıcak satış ve soğuk satış süreçlerini e-dönüşüm platformlarına

“5 yılda yatırım alarak uluslararası oyuncu olmayı hedefliyoruz”

Hayata geçirdikleri Tcaree Saha Satış ve Ziyaret Frekansı projesiyle, mikro ölçekli işletmelerin yanı sıra KOBİ'lerin saha süreçlerini kolay bir şekilde yönetebilir hale getirdiklerini ifade eden Ahmet Özrenk, “Uygulamamız 5 farklı dilde bulut tabanlı olarak müşterilerimize hizmet veriyor. Bu da saha maliyetlerinin düşmesini, verimliliklerin artmasını sağlıyor. Geçtiğimiz aylarda özel bir televizyon kanalında Türkiye’nin en iyi yatırımcıları karşında ürünümüzü sunma fırsatımız oldu. 3 yatırımcının da ilgisini çekerek ikinci tur görüşmelerine kalmaya hak kazandık. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde bir yatırım almayı ve uluslararası pazarda iyi bir oyuncu olmayı hedefliyoruz. Şu anda yurtdışı çalışmalarımızla piyasayı anlamaya ve teknolojilerine hakim olmak üzerine çalışmaktayız” diye konuştu.