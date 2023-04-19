ÇEVKO Vakfı, 15 yılda 7.5 milyon ton ambalaj atığını geri dönüştürdü

Atıklar geri dönüşüm sürecine sokularak yeni ürünlerin üretilmesinde hammadde olarak kullanılır. Geri dönüştürülmüş atıkların hammadde olarak kullanılması sayesinde, enerji tasarrufu sağlanır; su, ağaçlar, petrol, vb. doğal kaynaklar korunur.

Üretim maliyeti düşer, yeni iş olanakları yaratılır, böylelikle ülke ekonomisine katkı sağlanır” dedi. Gelecek kuşaklara daha yaşanılır bir çevre ve kullanabilecekleri doğal kaynakların bırakılmasına dikkat çeken İmer, “Değer zincirinin başlangıç noktasını da bizim olumlu davranışlarımız oluşturuyor.

Öte yandan, atıkların hammadde olarak yeniden değerlendirilmesini sağlamak, yani geri dönüşüm için evlerimizde atıklarımızı ayrı olarak biriktirmek ve geri dönüşümlerini sağlamak da sorumluluklarımız arasında.

Bu konularda duyarlılık gösteren her birey, bu olumlu davranışların en yakınlarından başlayarak çevresinde yaygınlaşması, bilincin ve farkındalığın artması için gönüllü katkı sağlayabilir” dedi.

ÇEVKO Vakfı’nın, 2005'ten yılından 2020'ye kadar 15 yılda yaklaşık 7,5 milyon ton ambalaj atığının toplanarak geri dönüştürülmesini sağladığını söyleyen Mete İmer, “Vakfımız bu çalışmayı binlerce ekonomik işletmenin yasal sorumluluklarının yerine getirilmesi için onların mali desteği ile genişletilmiş üretici sorumluluğu modeliyle gerçekleştirmiştir.

Atık yönetimi alanında yürürlüğe giren düzenlemelerle, ülkemizde 2020'dan sonra ambalaj ve diğer atıkların yönetimi ile ilgili sorumluluğu tümüyle kamu otoritesi üzerine almıştır. Ekonomik işletmeler ise devlete geri kazanım katılım payı öder duruma gelmiştir” diye konuştu.