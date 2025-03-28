Çevre dostu binalara duyulan ilgi artmaya devam ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, son dönemde, üreticileri yeşil bina konusunda teşvik etmek üzere "emlak vergisi muafiyeti, KDV ve harç indirimi, düşük faizli yeşil kredi, yenilenebilir enerji teşviki" gibi pek çok yeni düzenlemeye imza atıyor.

Bakanlığın da çabalarıyla bugün Türkiye'de sertifikalandırılmış yeşil bina sayısı 700'e, inşa süreci devam eden yeşil bina sayısı ise 1200'e ulaşmış durumda. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ekizoğlu Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ekiz, bugüne kadar çok sayıda yeşil proje hayata geçirdiklerini belirterek, "Kadıköy Kalamış'ta inşasına başlanacak ve lansmanını kısa süre önce yaptığımız Kalamış Grup Palas projesi sertifikalı ilk yeşil bina olmaya aday. Çevre dostu yapı malzemeleri ve sürdürülebilir çözümleriyle dikkat çeken proje, tüm Türkiye'ye örnek teşkil edecek" dedi.

"Geleceğin binaları çevre dostu olmalı"

"Geleceğin binaları çevre dostu olmalı" diyen Ekiz, imza attıkları projelere yönelik detaylı bilgi verdi: "Projemizde yağmur suyu, tuvalet rezervuarlarında yeniden kullanılacak şekilde entegre edilecek. Isı yalıtım malzemelerinin kalınlığı artırılarak enerji tasarrufu sağlanacak. İç ortam kalitesini yükseltecek uygulamalarla konforlu bir yaşam alanı sunulacak. Ayrıca proje, çevreye duyarlı yapı malzemeleri ve düşük devirli bataryalar gibi enerji verimliliğini destekleyen çözümlerle donatılıyor. Atık yönetiminde ise 4 ayrı kategoriye bölünmüş bir plan uygulanarak geri dönüşüm ve atık azaltımı sağlanacak. Aydınlatmada ise güneşin analizine göre seçilen doğru LED kullanımıyla enerji verimliliği maksimum seviyeye çıkarılacak."