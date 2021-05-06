Çevre dostu kumaş üreten Fabalgo, hazır giyime el attı

Duygu ŞAHİN DURMAZ

Antalya Organize Sanayi Bölgesi 3’üncü kısımda çevre bilinciyle üretim yapan Fabalgo Tekstil, tüm tekstil ve pet şişe atıklarını geri dönüştürerek çevre dostu kumaş üretiyor. Çevre dostu kumaşlarda sürdürülebilirliği hedefl eyen fi rma şimdi de ‘’ Louxilol’’ markası üst segment kadın giyiminde spor kıyafet üretimine başladı. 72 parçadan oluşan ilkbahar koleksiyonu piyasaya çıkarmayı hedefl eyen fi rma, Türkiye’nin ünlü markaları ile iş birliği görüşmeleri yapıyor. Fabalgo Tekstil A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celalettin Kayahan, 1,5 yıl önce 5 milyon dolardan fazla bir yatırımla Antalya OSB 3. Kısımda 5 bin metrekaresi kapalı toplam 7 bin metrekare alanda geri dönüşümden elde edilen recycled kumaş üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi. Tüm tekstil ve pet şişe atıklarını geri dönüştürerek kumaş haline getirdiklerini dile getiren Kayahan , “Fire atıklarını bir takım işlemlerden geçirip sınıflara ayırarak pamuğa ardından ipliğe dönüştürerek kumaş üretiyoruz. Ürettiğimiz kumaşlar daha sonra konfeksiyonlar da hazır giyim için kullanılıyor” dedi.

Antalya’nın tek kumaş üretimi yapan, Türkiye’nin ise recycled kumaş üretimi yapan entegre ve profesyonel dört fi rmasından biri olduklarını belirten Kayahan, aylık üretim kapasitesinin 600 ton olmasına rağmen, 150 ton kapasite ile çalıştıklarını kaydetti. Geri dönüşümlü kumaş üretmenin hem sosyal hem de ekonomik boyutu olduğunu ifade eden Celalettin Kayahan “ Sosyal boyutu; çevre dostu, atıkları geri dönüştürerek kumaş üretiyoruz. Bir nevi çevreyi atıklardan temizliyoruz. Pamuğun yetiştirilme zorluğu göz önüne alınarak var olan kaynakları tekrar değerlendiriyoruz. Bir bakıma atıkların geri dönüşümü sayesinde doğal kaynakları korumuş, atık miktarını azaltmış ve enerji tasarrufu yaparak ekonomiye katkı sağlamış oluyoruz. Ekonomik boyutu ise pazardaki büyük bir boşluk, güçlü talep ve markalaşmış fi rmaların çok az olması. Bu ikisini harmanladığımızda doğaya duyduğumuz sevgi ve saygıyı işimizle birleştirmek bizi daha çok mutlu ediyor” diye konuştu.

Çevreci ve doğa dostu kumaş üretimi ile aktif, spor ve günlük temalarında üst segment kadın giyimine yeni bir soluk getirmek istediklerini anlatan Celalettin Kayahan, 5 milyon lira yatırım ile sofi stike modellerle ‘’Louxilol’’ markasını yarattıklarını söyledi. Önümüzdeki hafta içinde 72 parçadan oluşan ilkbahar koleksiyonunu piyasaya çıkaracaklarını kaydeden Kayahan, “Önümüzdeki 7-8 aylık dönemde global marka olmak için çalışmalara başladık. Amsterdam, Londra ve Moskova’da mağaza açmak istiyoruz. Dünyada online satış artsa bile cadde mağazacılığı yok olmayacak. İnsanlar temas etmek dokunmak istiyor. Online ve cadde mağazacılığı iç içe devam edecek. Önümüzdeki yıllarda bizi hibrit bir market bekliyor.”

Z kuşağı doğaya duyarlı

Sektörde Z kuşağının çok önemli rol oynayacağını vurgulayan Kayahan, şöyle konuştu: ‘’Yeni yüzyılda Z kuşağı etkili olacak. Z kuşağı marka hikayesini seven ve kendi trendini yaratan bir kuşak. Çevre ve doğaya uyumlu ve duyarlı. Bizim kumaşlarımızda geri dönüşümden üretildiği için hedef kitleye hızlı ulaşabileceğiz. Online pazarlama ile 5 yıl sonra gelebileceğimiz noktaya pandemi sürecinde ulaştık. ‘’