Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Emlak Katılım Bankası ekonomiye 149 milyar lira kaynak sağladı

Kurum, Emlak Katılım Bankası ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından yapılan ilk kâr-zarar ortaklığının İstanbul’daki kentsel dönüşüm projelerinin finansmanına büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Bu iş birliği ile İstanbul özelinde konut stokunun artırılmasının yanı sıra, deprem riskiyle mücadelede sağlam ve güvenli yapılar inşa edilmesinin de öncülük edileceğini söyledi.

Emlak Katılım Bankası’nın sosyal sorumluluk projelerine daha fazla odaklanması gerektiğini belirten Bakan Kurum, yetim çocukların eğitim ve diğer ihtiyaçları için burs gibi imkanların oluşturulmasının önemine değindi. Emlak Katılım Bankası’nın bu adımlarla, sosyal konut projelerine öncelik vererek ülkenin sosyal yapısına katkı sağlaması gerektiğini ifade etti.

Bankayı uluslararası arenada daha güçlü bir konuma getireceğiz

Bakan Kurum, ayrıca Emlak Katılım Bankası'nın sermayesini artırarak, kredi ve finans kapasitesini büyütmeye yönelik adımlar atacağını, yerli ve yabancı yatırımcılarla işbirlikleri yaparak bankayı uluslararası arenada daha güçlü bir konuma getireceğini açıkladı.

Emlak Katılım Bankası'nın, 2019 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteğiyle katılım finans kurumu olarak yeniden hayat bulduğunu belirten Kurum, bankanın köklü geçmişiyle yeniden güçlendiğini ve etkin işbirlikleriyle başarıya ulaşacağını ifade etti.

Depozito Saha Yönetim Sistemi ile istihdama katkı sağlanacak

Bakan Kurum, Emlak Katılım Bankası'nın bu yıl sonuna kadar 81 ilde hayata geçireceği Depozito Saha Yönetim Sistemi’nin (DSYS) ekonomik katkılarından da bahsetti. Kurum, bankanın bu projeyle 85 milyon vatandaşa dokunarak tasarruf sağlanacağını ve üretim ile istihdama önemli katkılar vereceğini söyledi.