Çevreci Megaton’u Bursa’dan global şehirlere gönderecek

08 Haziran 2020

Esra ÖZARFAT/BURSA

Pandemi sürecinde çevreci ve teknolojik makine üretimine odaklandıklarını belirten Simge Grup şirketlerinden E-MAK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Gencer, böylelikle pazarda oluşacak talebe hazırlandıklarını söyledi. Sokağa çıkma yasaklarının olduğu günlerde ise Simge Group olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi’yle birlikte Bursa’nın yollarını yenilediklerini kaydeden Gencer, “Bir anlamda Bursa’nın çehresi değişti. 25 bin tona yakın asfalt döktük. Çok uzun sürede yapılabilecek bir işti ama burada Bursa Büyükşehir Belediyesi cesur davrandı ve irade gösterdi. Biz de Simge Group olarak bu yükü kaldırdık. Burada esas başarı Megaton’undur. Bir günde 6 bin ton asfalt ürettik. Bu çok yüksek kapasitede çalışabilme gücünü Megaton sağladı. Aynı zamanda bu süreçte Megaton’u da ciddi anlamda sahada test etme şansı bulduk ve sınavı başarıyla geçti” dedi. Emre Gencer ayrıca Ankara - Niğde otoyolunda çalışan 320 ton/saat kapasiteli bir asfalt tesisi kurduklarını, pandemi sürecinde burada da çalışmaların sürdüğünü aktardı.

“Sürdürülebilirlik adına kilit bir teknoloji”

Yüzde 100 Türk mühendisliği ile geliştirerek pazara sunduğu, 1.000 ton ağırlığındaki çevreci ve yüksek kalite standartlarındaki agrega fabrikası Megaton teknolojisinin Bursa’dan dünyaya yayılacağını belirten Emre Gencer, “Megaton’un çevre hassasiyeti nedeniyle dünyadaki bütün büyük şehirlerde olması gerekiyor. Dünyadaki diğer firmalar taş kırılırken tozu yüksek miktarlarda su püskürterek indiriyor. Bütün gün çalışan bir tesisteki su tüketimi devasa hacimlere ulaşıyor. Biz ise hiç su kullanmadan tozu minimize ediyoruz. Geliştirdiğimiz teknoloji sürdürülebilirlik adına kilit bir teknolojidir. Eninde sonunda Avrupa’da hatta ABD’de kullanılacak bir teknolojidir. Hedefimiz ileride makinelerimizi elektrik motorlarıyla çalışır hale getirmek” diye konuştu. Megaton’un ihracatı için Almanya, Fransa, Danimarka gibi batı ve kuzey Avrupa ülkelerinde yaptıkları görüşmelerin ziyaret ve sipariş aşamasına gelmek üzereyken pandemi nedeniyle durduğunu anlatan Gencer, seyahatlerin başlamasıyla ihracatın açılacağını, ağustos ve eylül aylarından itibaren yeniden hareketli bir sürece girmeyi beklediklerini dile getirdi.

Alman üretici, “Burası artık sizin 12 ay Bauma’nız olsun” dedi

Pandemi süresince bir ekibin Alman bir firma için Hamburg’da kurulan E-MAK tesisinde uzun süre kaldığını anlatan Gencer şunları söyledi: “Ekibimiz orada bulunduğu süre içinde tesisi mükemmel hale getirdi. Firmanın sahibi bize şu yorumu yaptı: ‘Bir Alman çok memnunum diyerek kolay kolay kendini borçlu pozisyona sokmaz. Ama ben size söylüyorum. Çok memnunum. Burası artık sizin 12 ay Bauma’nız olsun. Yani dünyanın sayılı makine fuarlarından biri gibi, herkesi buraya getirip tesisi gösterebilirsiniz.’ Ülkemiz adına gurur duyduk. Hedefimiz Avrupa’da Belçika merkezli bir üs kurarak yedek parça hizmeti sağlamak.”

“E-MAK’ın bir dünya markası olması için çalışıyoruz”

Araziler değerleme raporu ile satılmalı Hasanağa OSB’de 25 bin metrekarelik kapalı alana sahip yeni bir tesis yatırımına başladıklarını bildiren Gencer, “E-MAK hep teknolojiye yatırım yaptı. Bizim iki yapıyı da bir arada tutuyor olmamız, yani ürettiğimiz makineleri kullanıyor ve geliştiriyor olmamız en büyük avantajımız. Kurucumuz Nezir Gencer’in bu konuda ciddi bir ağırlığı var. Ülkesine katma değer sağlamayı odağına alan, Türkiye’nin adını dünyada duyurmak için çalışan tutkulu bir sanayici. Bu bakış açısı firma bünyesine de sirayet etmiştir. Bugün E-MAK’ın bir dünya markası olması için çalışıyoruz. Türkiye’de bir numara olduk. Çünkü ithalatçılar yedek parça ve servis hizmeti alamıyorlar. Merdivenaltı imalatçılar ise zaten battı. Biz direniyoruz. Sağlamız. Şu anda Türkiye’de E-MAK’ın bir numara olduğunu kendi müşterilerimizden duyuyoruz. Hedefimiz Avrupa’nın en iyi firmalarından biri olmak” değerlendirmesini yaptı.