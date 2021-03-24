CFN Kimya, bigbag ürünlerini geri dönüşümle ekonomiye kazandırıyor

Kübra OĞURLU / KOCAELİ

Üretiminin yüzde 60’ını Avrupa, Balkanlar, Orta Asya, Afrika ve Ortadoğu ülkelerine ihraç eden CFN Kimya, 100 bin ton üretim kapasitesi ve EPS ürünleriyle ülke ekonomisine katma değer sağlıyor. Geri dönüşüm bilincini artırmayı hedefleyen şirket, plastik atık miktarını azaltmak amacıyla, paketleme için kullanılan bigbag ürünlerini müşterilerinden toplayarak geri dönüşüme kazandırıyor.

CFN Kimya’nın Türkiye’nin EPS ürünleri ihtiyacını karşılamak amacıyla 2013’te üretime başladığını belirten Kurumsal İletişim Lideri Nihansu Sinmez, “CFN Kimya, dünyanın sayılı EPS üretim tesislerinden biri olarak, GEBKİM V. Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde, uluslararası standartlardaki kalitesiyle EPS ürünlerini yurt içi ve dışı pazarlarına sunuyor. Şirketimiz, yıllık 100 bin ton kapasitesiyle inşaat, ambalaj, geaofoam gibi kullanım alanlarına yönelik 'White Gold' markasıyla kimyasal yarı mamul hammaddesi üretiyor. Ana hammaddesi ithalata bağımlı olan ürünleri şirketimiz; Avrupa, Balkanlar, Orta Asya, Afrika ve Ortadoğu bölgelerine yüzde 60 oranında ihraç ediyor." dedi.

Sinmez, Türkiye ve globalde sektöründe ticari işbirlikleri ve geliştirmelerinin yanı sıra sanayide Avrupa Yeşil Mutabakatı düzenlemeleri kapsamında yer alan sürdürülebilir üretim modelleri ve sıfır karbon hedeflerine yönelik projelere odaklandıklarını ve endüstri 4.0 proses çalışmalarına yönelik proje faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydetti.

Daha az hammadde kullanılıyor

EPS ürünlerine ilişkin bilgi veren Nihansu Sinmez, “EPS, Genleşebilen Polistiren (Expandable Polystyrene), termoplastik bir malzemedir ve bu tür ürünler arasında çevreye zararı en az olan ürünlerden biridir. İşlendiğinde kendi büyüklüğünün 40 katı kadar genleşebiliyor ve ürün içerisinde yüzde 98 hava olması sebebiyle daha az hammadde kullanımıyla uygulamalar yapılabiliyor. Üretim ve tüketimde bilinçli bir denge kurarak dünyaya ve çevremize mümkün olan en büyük katma değeri sunmak istiyoruz.” açıklamasını yaptı.

Plastik atık miktarını azaltıyor

Ürünlerini dağıtırken, kaliteli, dayanaklı ve yeniden kullanıma uygun paketler kullandıklarını belirten Sinmez, “Paketleme için kullanılan bigbag ürünlerini döngüsel ekonomiye katmak, yaşam ömrünü artırmak ve plastik atık miktarını azaltmak adına, paketleri müşterilerimizden geri almayı ve paketlemede tekrar kullanmayı hedeflediğimiz bir girişim başlattık. Paketlerin geri toplanmasını kendi lojistik imkanlarımızla gerçekleştiriyor ve kullanım ömrü dolan paketlerimizi de geri dönüşüme kazandırıyoruz. Projenin başlangıcında bazı müşterilerimiz ile pilot denemeler yaptık, olumlu sonuçlar ve geri dönüşler aldık. İkinci safhasında ise kampanyamızı yaymayı ve bu alanda sektörümüzde geri dönüşüm bilincini artırmayı hedefliyoruz. Tüm bunları fazladan bir maliyet olarak değil, dünyamızın geleceğine yatırım olduğuna inanıyoruz.” şeklinde konuştu. Sinmez, üretim sonucu ortaya çıkan proses atığı ve buharların hem fabrika içerisinde geri dönüşümü hem de işlenerek farklı tesislerde hammadde olarak kullanılması için projeler başlattıklarını söyledi.

Kullan-at kültürünün çevreye ve topluma pahalıya mal olduğunu söyleyen Sinmez, “Dünyanın bize sunduğu kaynakların sonsuz olmadığının bilincinde olmamız gerekiyor. Bu bağlamda, geri dönüşüm ve sıfır atık projelerinin de çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Bu alanda ülkemizde de kamu kurumları, STK ve özel sektörde de çeşitli girişimler ve teşvikler bulunmaktadır. Biz de ülkemize ve dünyaya bu alanda katkı sağlamak için kendi döngümüz içerisindeki geri dönüşüm potansiyellerini kullanmak amaçlı kampanyamızı başlattık. Çalışmamızla başka tesisleri de teşvik etmeyi ve her tesisin kendisinin ne yapabileceğine odaklanıp, aksiyon alarak bu zincir halkasının büyüyeceğine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Şirket bünyesinde döngüsel ekonomi komisyonu kuruldu

2023 yılına kadar sıfır karbona ulaşmayı ve geri dönüşüm miktarını artırmayı hedeflediklerini belirten Sinmez, hedeflerini gerçekleştirebilmek için şirket bünyesinde döngüsel ekonomi komisyonu kurarak, farklı birimlerden farklı bakış açıları ve bilgilere sahip takım arkadaşlarının bir araya gelmesini sağladıklarını söyledi. Literatür ve saha çalışmalarındaki fırsatları yakalayıp, ekip koordinasyonuyla bu bilinci önce şirket içinde sonrasında paydaşları arasında yayılmasını sağlamayı ve bu sayede güçlü çıktılar elde etmeyi amaçladıklarını kaydeden Sinmez, “Karbon ayak izini azaltmak için reaktör ünitesinde reaksiyon devam ederken açığa çıkan düşük miktardaki hammadde kimyasalların, hammadde geri kazanım üniteleri ile geri dönüşümlerini sağlayarak, üretimde tekrar kullanılır hale getiriyoruz. Ayrıca, buhar geri dönüşüm sistemi ile ısınma ve enerji kaynağı ihtiyacında daha az doğalgaz tüketimi sağlayarak, atmosfere daha az karbon salınımı ve tesiste daha az enerji kaynağı tüketimi sağlıyoruz.”değerlendirmesini yaptı.

CFN Ar-Ge ve Teknoloji A.Ş’de Ar-Ge projeleri yürütülecek

2020’de satışlarının yüzde 60’ını yurtdışına, yüzde 40’ını ise yurtiçine yaptıklarını bildiren Sinmez, yıl içinde “White Gold” markasını ve ürünlerini, 42 ülkeye satış gerçekleştirerek tanıttıklarını belirtti. 2021’de de sürdürülebilir büyüme ve kârlılık hedefiyle üretim ve ihracata odaklandıklarını aktaran Sinmez, “2020’de temellerini attığımız yenilikçi Ar-Ge projelerimiz ile küresel piyasalarda varlığımızı güçlendirme yönündeki çalışmalarımızı artırmaya devam edeceğiz. 2021’de yeni kurduğumuz CFN Ar-Ge ve Teknoloji A.Ş firmamız ile yenilikçi projelerimizi ayrı bir şirket çatısı altında, Üniversite-Sanayi işbirlikleri, TÜBİTAK destekli projeler, B2B ve B2C modelleri ile Ar-Ge proje faaliyetlerimizi yürütmeyi hedefliyoruz.” dedi.

2021’de şirket bütçesinin yüzde 1’ini Ar-Ge projelerine ayırdıklarını anlatan Sinmez, ayrıca, TİM INOSUIT projesi işbirliğiyle inovasyon kültürünü iş akış süreçlerine yerleştirerek, şirket içi yenilikçi girişim ve fikirlerin ortaya çıkmasını desteklediklerini aktardı. Sinmez, “Ürünlerimiz binaların dış cephe kaplamasında izolasyon amaçlı kullanılmakta olup, yönetmelikte bulunan kalite ve standartlardaki uygulama ile enerji verimliliği sağlandığında, enerji kaynaklarımızın daha az tüketilmesini ve ülke ekonomisinin cari açığın azaltılmasına dolaylı olarak ciddi oranda katkı sağlayacağını söyleyebiliriz. Bu kadar önemli bir alanda kamu kurumlarının piyasa denetim ve gözetim organlarını çalıştırarak sektörümüzde önlemler alınması gerektiğine inanıyoruz.” şeklinde konuştu.