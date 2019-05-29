Chassis Brakes International, ilk 500’e girdi

29 Mayıs 2019

BURSA (DÜNYA) - Chassis Brakes International, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan 2018 yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine 273’üncü sıradan girdi. Kuruldukları günden bu yana sürdürülebilir bir büyüme hedefiyle yol aldıklarının altını çizen Chassis Brakes International Türkiye Genel Müdürü Ahmet Yağcı, “Üretim ve istihdam kapasitemiz ile Bursa ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Başarılı çalışmaları hayata geçirerek sektörümüz adına kazanımlar sağlamayı sürdüreceğiz” dedi.

Bursa fabrikasının, dünyadaki diğer Chassis Brakes fabrikaları arasında farkını ortaya koymaya devam ettiğinin altını çizen Yağcı, ürettikleri yenilikçi ve katma değerli ürünlerle küresel rekabette ön plana çıktıklarını vurguladı.

Küresel müşteri beklentilerine en hızlı şekilde yanıt verebilmek adına teknolojiyi de yakından takip ettiklerini dile getiren Yağcı, “Daha fazla çalışarak, sektörümüzün ihtiyaç duyduğu çözümleri sunmaya devam edeceğiz. Elde ettiğimiz başarılarda, ‘en değerli kaynağımız’ olarak gördüğümüz çalışanlarımızın büyük emeği söz konusu. Bu nedenle, tüm çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor ve onları yürekten kutluyorum” diye konuştu.