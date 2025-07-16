ChefBot ile mutfakta verimliliği artıracak

Mehmet H. GÜLEL

Şirket olarak yalnızca bir ürün tedarikçisi değil, aynı za­manda stratejik bir çözüm or­tağı olarak konumlandıklarını kaydeden Unilever Food So­lutions Türkiye, Orta Asya ve Kafkasya Genel Müdürü Yıl­maz Tokgöz, “Maliyet baskı­larına karşı; porsiyon kontro­lü, fire azaltma, stok yönetimi gibi başlıklarda destekleyici tarifler, reçeteler ve mutfak çözümleri sunuyoruz.

Yapay zekâ destekli dijital asistanı­mız ChefBot sayesinde, şef­ler malzeme bazlı tarifler üre­tebiliyor, menülerini anlık olarak optimize edebiliyor­lar. İstihdam tarafında ise şef eğitim programları ve saha destek ekiplerimizle, personel kalitesini yükseltmeyi ve ope­rasyonel verimliliği artırmayı hedefliyoruz” dedi.

“Uygun ürünlerle zaman ve iş gücü tasarrufu sağlıyor”

2023’ten beri yayımladıkla­rı “Geleceğin Menüleri Trend Raporu” ile de aynı anda bir­çok sorunla boğuşan, gelece­ği görmekte ve trendleri takip etmekte zorlanan şeflere bir yol haritası çizdiklerini akta­ran Tokgöz, şefleri meslekle­rinde özgürleştirmek ve yara­tıcılıklarını ortaya çıkarmak için rehber sunduklarını kay­detti. İnovatif ve hızlı uygula­maya uygun ürünlerle zaman ve iş gücü tasarrufu sağladık­larını ifade eden Tokgöz, ay­rıca ürünleri sürdürülebilir hammaddelerle geliştirerek, sektöre çevresel ve ekonomik bir katkı sunduklarını belirtti.

Geleceğin Menüleri’nin sektöre dair kapsamlı bir iç gö­rü çalışması konumunda bu­lunduğunu ileten Tokgöz, “Ra­porun hazırlanma sürecinde 21 ülkede yapılan 300 milyon­dan fazla online arama anali­zi, bin 600’den fazla şefin sa­ha gözlemi ve sosyal medya trendleri gibi veri kaynakla­rından yararlandık.

Son yıllar­da özellikle Z kuşağı ve milen­yum kuşağı tüketicilerinin yemek tercihlerinde etik de­ğerler, duygusal bağ ve dene­yim ön plana çıkıyor. Tüketici artık sadece ‘ne yediğine’ değil, ‘neden yediğine’ de bakıyor. Bu, restoran menülerinin ya­pısını kökten değiştiriyor. Ge­leceğin Menüleri, işletmelere bir yol haritası sunuyor. Menü planlamasında nelere dikkat etmeli, hangi lezzetler hangi hikâyeyle buluşmalı, deneyi­mi nasıl farklılaştırmalı? Hep­si bu raporda bulunuyor” dedi.

Geleceğin Menüleri’nde 4 ana trend bulunuyor

Raporda yer alan sokak lez­zetlerine şef dokunuşu, sınır tanımayan mutfaklar, kökle­re dönüş ve yeni nesil yemek deneyimi gibi dört ana trendin bulunduğunu bildiren Tokgöz, mutfağın toplumun aynası hâ­line geldiğini ifade etti. Göç hareketleri ile farklı kültürle­rin kaynaşması 'melez mut­fakları' doğururken, daha faz­la yerel ürüne, coğrafi işaretli ham maddeye ve mikro teda­rikçiye yönelimi teşvik ettiği­ne dikkat çeken Tokgöz, diji­talleşme sayesinde şeflerin, bireysel tercihlere göre menü tasarladıklarını vurguladı.

''Ürün inovasyonlarımızı sürdürüyoruz”

Şeflerin yaratıcı karar alma süreçlerinde trend raporlarının yol gösterici bir araç olduğunu bildiren Tokgöz, “’Köklere Dönüş’ gibi trendler, daha önce göz ardı edilen yerel malzemelerin (örneğin Mardin bulguru, Antep fıstığı unu, Hatay nar ekşisi) gastronomik sahneye yeniden davet edilmesini sağlıyor. ‘Yeni Nesil Yemek Deneyimi’ ise duyusal öğelerin (renk, ses, doku) menü tasarımında daha etkin kullanılması gereğini ortaya koyuyor.

Bugünün yıldızları kuşkonmaz ve Brüksel lahanası olabilir ama yakın zamanda kuruyemişler, pancar, çikolata, limon, safran, hardal, ızgara etler, jelatin ve dondurmanın yeni nesil yemek deneyiminde öne çıkan öğeler olacağını öngörüyoruz. Biz de bu yönde ürün inovasyonlarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.