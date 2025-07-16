ChefBot ile mutfakta verimliliği artıracak
Şefler, bugün yalnızca yemek pişirmiyor, kârlılıktan personel eğitimine, tedarikten sürdürülebilirliğe kadar birçok sorumluluk alıyor. Bu doğrultuda harekete geçen Unilever Food Solutions Türkiye, geliştirdiği yapay zekâ destekli dijital asistanı ChefBot ile mutfakta verimliliği artırmaya odaklandı.
Mehmet H. GÜLEL
Şirket olarak yalnızca bir ürün tedarikçisi değil, aynı zamanda stratejik bir çözüm ortağı olarak konumlandıklarını kaydeden Unilever Food Solutions Türkiye, Orta Asya ve Kafkasya Genel Müdürü Yılmaz Tokgöz, “Maliyet baskılarına karşı; porsiyon kontrolü, fire azaltma, stok yönetimi gibi başlıklarda destekleyici tarifler, reçeteler ve mutfak çözümleri sunuyoruz.
Yapay zekâ destekli dijital asistanımız ChefBot sayesinde, şefler malzeme bazlı tarifler üretebiliyor, menülerini anlık olarak optimize edebiliyorlar. İstihdam tarafında ise şef eğitim programları ve saha destek ekiplerimizle, personel kalitesini yükseltmeyi ve operasyonel verimliliği artırmayı hedefliyoruz” dedi.
“Uygun ürünlerle zaman ve iş gücü tasarrufu sağlıyor”
2023’ten beri yayımladıkları “Geleceğin Menüleri Trend Raporu” ile de aynı anda birçok sorunla boğuşan, geleceği görmekte ve trendleri takip etmekte zorlanan şeflere bir yol haritası çizdiklerini aktaran Tokgöz, şefleri mesleklerinde özgürleştirmek ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak için rehber sunduklarını kaydetti. İnovatif ve hızlı uygulamaya uygun ürünlerle zaman ve iş gücü tasarrufu sağladıklarını ifade eden Tokgöz, ayrıca ürünleri sürdürülebilir hammaddelerle geliştirerek, sektöre çevresel ve ekonomik bir katkı sunduklarını belirtti.
Geleceğin Menüleri’nin sektöre dair kapsamlı bir iç görü çalışması konumunda bulunduğunu ileten Tokgöz, “Raporun hazırlanma sürecinde 21 ülkede yapılan 300 milyondan fazla online arama analizi, bin 600’den fazla şefin saha gözlemi ve sosyal medya trendleri gibi veri kaynaklarından yararlandık.
Son yıllarda özellikle Z kuşağı ve milenyum kuşağı tüketicilerinin yemek tercihlerinde etik değerler, duygusal bağ ve deneyim ön plana çıkıyor. Tüketici artık sadece ‘ne yediğine’ değil, ‘neden yediğine’ de bakıyor. Bu, restoran menülerinin yapısını kökten değiştiriyor. Geleceğin Menüleri, işletmelere bir yol haritası sunuyor. Menü planlamasında nelere dikkat etmeli, hangi lezzetler hangi hikâyeyle buluşmalı, deneyimi nasıl farklılaştırmalı? Hepsi bu raporda bulunuyor” dedi.
Geleceğin Menüleri’nde 4 ana trend bulunuyor
Raporda yer alan sokak lezzetlerine şef dokunuşu, sınır tanımayan mutfaklar, köklere dönüş ve yeni nesil yemek deneyimi gibi dört ana trendin bulunduğunu bildiren Tokgöz, mutfağın toplumun aynası hâline geldiğini ifade etti. Göç hareketleri ile farklı kültürlerin kaynaşması 'melez mutfakları' doğururken, daha fazla yerel ürüne, coğrafi işaretli ham maddeye ve mikro tedarikçiye yönelimi teşvik ettiğine dikkat çeken Tokgöz, dijitalleşme sayesinde şeflerin, bireysel tercihlere göre menü tasarladıklarını vurguladı.
''Ürün inovasyonlarımızı sürdürüyoruz”
Şeflerin yaratıcı karar alma süreçlerinde trend raporlarının yol gösterici bir araç olduğunu bildiren Tokgöz, “’Köklere Dönüş’ gibi trendler, daha önce göz ardı edilen yerel malzemelerin (örneğin Mardin bulguru, Antep fıstığı unu, Hatay nar ekşisi) gastronomik sahneye yeniden davet edilmesini sağlıyor. ‘Yeni Nesil Yemek Deneyimi’ ise duyusal öğelerin (renk, ses, doku) menü tasarımında daha etkin kullanılması gereğini ortaya koyuyor.
Bugünün yıldızları kuşkonmaz ve Brüksel lahanası olabilir ama yakın zamanda kuruyemişler, pancar, çikolata, limon, safran, hardal, ızgara etler, jelatin ve dondurmanın yeni nesil yemek deneyiminde öne çıkan öğeler olacağını öngörüyoruz. Biz de bu yönde ürün inovasyonlarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.