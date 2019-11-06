CHEP, otomotiv ve yan sanayi üreticisine çözümler sunuyor

06 Kasım 2019

Türkiye’deki tedarikçilerin ürettikleri ürünleri hasarsız bir şekilde Avrupa ve diğer ülkelere ulaştırdıklarını belirten Engin Gökgöz, "Bu doğrultuda daha çok tedarikçiye ulaşmayı hedefliyoruz. Tedarik zinciri boyunca ürünlerin en iyi şekilde korunması için geliştirilmiş katlanabilir plastik konteynerler (FLC) ve plastik kasalarla (KLT) sürdürülebilir hizmet veriyoruz” dedi. Türkiye otomotiv sektörünün her geçen gün ivme kazandığını aktaran Gökgöz, araç üretimin artması bunun taşınması içinde bir hizmet gerektiğini vurguluyor. Bu çerçevede iki yıl önce insan kaynağı ve alt yapıya yatırım yaptıkların ileten Gökgöz, “Otomotiv sektöründeki büyüme yatırımlarımıza ivme kazandırıyor. Otomotivde üretim tarafına hizmet veriyoruz sektöre yapılan her yatırım büyümemize katkı sunuyor” diye konuştu.

CHEP konteynerlerinin (FLC); katalizör, radyatör ızgarası, şanzıman, motor parçaları ve akü gibi ürünleri toplu olarak taşımak için tasarlandığını bildiren Engin Gökgöz, şöyle devam etti: “Bu konteynerlerin maksimum ürün koruması ve yük dengesi sunuyor. Kullanılmadığı zaman katlanabiliyor ve depolama alanında tasarruf sağlamasının yanı sıra Avrupa yönetmenliklerine ve endüstri standartlarına da uygun.”

Türkiye’deki tedarikçilere fırsatlar sunuyor



Tedarik zincirinin her aşamasını baştan sona bütünsel bir bakış açısıyla değerlendirerek iş ortaklarına 360 derece bir hizmet verdiklerini söyleyen Engin Gökgöz, verdikleri hizmetle Türkiye’deki tedarikçilerin ürünlerini Avrupa’ya hasarsız taşıdıklarını vurguladı. Özellikle yenilenebilir kasalarla taşımadaki hasarı en aza indirdiklerinin altını çizen Gökgöz, “Chep Avrupa’da ki altyapısıyla ciddi anlamda Türkiye’deki tedarikçilere fırsatlar sunuyor. Onların Avrupa’da güçlü olması için hizmetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Tedarik zinciri izlenebilirliği ve elektrikli araçlarda kullanılacak hassas batarya pillerin taşınması için Avrupa yönetmeliğine uygun gerekli izinleri aldık” dedi. Gökgöz, şöyle devam etti: “Sahip olduğumuz ağ ve bilgi birikim sayesinde müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu farklı parça türlerine yönelik ambalaj ve nakliye maliyetlerini de düşürüyoruz.”

Elektrikli araçların parçaları katlanabilir plastik konteynerlerle taşınacak



Öte yandan elektrikli araçların üretiminde batarya pillerinin imalatının önemli bir yerde durduğunu ifade eden Engin Gökgöz, bu araçlara ait parçaların taşınmasının önem kazanacağını vurguladı. Bu kapsamda hassas ve tehlikeli ürün olan batarya pillerinin taşınmasını geliştirdikleri katlanabilir plastik konteynerlerle sağlayacaklarını ifade eden Gökgöz, "Globalde de özellikle elektrikli araçların üretimi artacak. Artan araçlarla birlikte parçaların hasarsız transferi önem kazanacak. Üretilecek pil ve bataryaların diğer bölgelere sorunsuz taşınması güçlü altyapımızla sağlanacak” dedi.