Chery, son çeyrekte Türkiye pazarına giriyor

Çin otomotiv endüstrisinin önde gelen ihracat markalarından Chery, 2022 yılında Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor. Chery ilk etapta, ACTECO serisi, 1,6 lt’lik benzinli motorlarla donatılmış 3 SUV modelini Türkiye pazarına sunacak.

Bu modeller şu şekilde belirlenmiş; sportif coupe SUV modeli olan ve geçen yıl Guanzghou fuarında tanıtılan Omoda 5, 5 koltuklu kompakt, SUV Tiggo 7 ve 7 koltuklu orta boy SUV Tiggo 8. Bu üç modelin satışlarına yılın son çeyreğinde başlanması planlanıyor. Bu döneme kadar olan süre içinde ise otomobillerin homologasyon başvuruları, bayi ve satış sonrası teşkilatının oluşturulması çalışmaları tamamlanacak.

Temel teknolojiler konusunda Ar-Ge faaliyetlerine odaklanan ve Çin'de 18 yıldır üst üste en yüksek binek otomobil ihracat hacmini gerçekleştiren Chery’nin 20 bin 794 patent başvurusu bulunuyor. 13 bin 153 patent onayı alan Chery, motor teknolojisinde sahip olduğu 24 yıllık birikimle ‘Technology Chery’yi yarattı.