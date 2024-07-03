Chiliz, Garanti BBVA Kripto uygulamasına eklendi

Korcan Abalı, Ethereum ağı üzerinden transfer ve saklama yapılmasına olanak sağlayan Chiliz'in Garanti BBVA Kripto uygulamasına eklenmesine ilişkin değerlendirmede bulundu:

"Garanti BBVA Kripto uygulamamızda mevcutta Bitcoin, Ethereum, Ethereum üzerinden ERC-20 token olarak USDC ve AVAX ile dolar ve çaprazlarla alım satım imkanı sunuyoruz. Bu varlıklara Ethereum ağı üzerinden transfer ve saklama yapılmasına olanak sağlayan Chiliz'i de ekledik.

Faaliyete geçmemizin üzerinden henüz bir yıl geçmesine rağmen müşterilerimizden büyük bir ilgi görüyor, bundan memnuniyet duyuyoruz. Garanti BBVA Kripto'da ilerleyen dönemlerde kullanıcılarımızın ihtiyaçları paralelinde ve özenli listeleme süreçleri sonucunda varlık portföyümüzü genişletmek üzere çalışmaya devam edeceğiz."​​​​​​​