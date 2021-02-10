Chobani, ABD'de halka açılmayı planlıyor

Türk yoğurdunu ABD'liler sevdiren Hamdi Ulukaya'nin Chobani'si ABD'de halka açılmaya hazırlanıyor.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, geçtiğimiz yıl yoğurt dışında kahve, krema ve yulaf sütü gibi farklı gıdalara yönelen Ulukaya'nın Chobani'nin halka arzının 7 ila 10 milyar dolar değerine ulaşması bekleniyor.

16 yıldır ABD'de faaliyetlerini sürdüren Chobani yeni ürün gruplarına doğru yaptığı açılımı desteklemek için halka arzı gündemine aldı. Halka arz sonrası elde edilecek olan kaynağın yeni ürünler için yatırım amaçlı kullanılması bekleniyor. Chobani, geçtiğimiz haftalarda üst yönetiminde de değişikliğe giderek yeni bir finans direktörü ve kurumsal ilişkiler direktörü ile kadrosunu güçlendirmişti.

"Halka açılsak da açılmasak da yatırımlar devam edecek"

Halka arz sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya, "Geleceğin gıda şirketini oluşturmak iddialı planlar yaparken yulaf sütü gibi bitki bazlı ürünler gibi çeşitli seçenekleri araştırıyoruz. Halka arz kesinlikle heyecan verici bir yön, ancak halka açık olsak da olmasak da yeni yatırımları kesintiye uğratmamaya ve işleri daha iyi hale getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Halka arzı düşündüğünü açıklamıştı

Şirketin Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, 2019 yılında katılıdığı bir programda yoğurt şirketini halka çıkarmaya karşı olmadığını belirterek "Tamamını değil. Yönetim bizde kalmalı." dedi. 2014 yılında hızlı bir yükselişe geçen ve kârını 1 milyar dolara çıkaran Hamdi Ulukaya "Şirketi tamamen satmayı hiç düşünmedim ama belli bir hisselerini borsada halka arz edebiliriz." şeklinde konuştu.

Ocak ayının son haftası kahve ürününü piyasaya sürmüştü

ABD’de alkolsüz içecek endüstrisinin en hızlı büyüyen segmenti olan hazır kahve pazarına Chobani Coffee markasıyla giren Ulukaya, dört ayrı kategorideki ürünlerini geçtiğimiz ocak ayının son haftasında satışa sundu.

4 milyar dolarlık pazardan pay istiyor

Giderek tüketimi artan ve ABD’de yıllık 4 milyar dolarlık bir pazarı bulunan içime hazır kahve için çalışmalar bir süre önce başlamıştı. İlk olarak kahve için krema ürünleri üretmeye başlayan şirket, bu alanda kaydettiği büyümeyi görünce devamını da getirmek istedi.