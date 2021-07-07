Chobani ABD'de halka arza hazırlanıyor

Hamdi Ulukaya’nın sahibi olduğu ABD’li ünlü yoğurt markası Chobani, halka arz başvurusu yaptı. Konuya yakın bir kaynak yoğurt üreticisi Chobani'nin ilk halka arzında (IPO) 10 milyar doların üzerinde bir değere ulaşabileceğini ifade etti.

Chobani, yoğurt, yulaf sütü, süt ve bitki bazlı kremalar ve probiyotik içecekler ve içime hazır kahve üretimi yapıyor.

2005 yılında ABD’ye göç eden Hamdi Ulukaya tarafından, web sitesine göre küçük bir kredi alarak eski bir yoğurt fabrikasını satın alarak kurulan Chobani ilk ürünlerini 2007'de piyasaya sürdü.

New York, Idaho ve Avustralya'da fabrikaları bulunan şirket, satmayı planladığı hisse sayısını veya teklif ettiği teklif için fiyat aralığını henüz belirlemedi.

2016 yılında içecek devi PepsiCo Inc'in çoğunluk hissesi için yaptığı teklifi, bağımsız kalmak istediğini savunarak reddetmişti.

Chobani'nin emsalleri, halka arz yoluyla toplanan sermaye açısından tüm zamanların rekorunu kıran ABD sermaye piyasasına da bakıyor.