Chomar’a, siber güvenlikte ‘En Fazla Ülkeye İhracat Yapan’ firma ödülü

MERSİN - Türkiye’nin yüzde 100 yerli ilk antivirüs yazılımlarından Chomar, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Ödüleri’nde “En Fazla Ülkeye İhracat Yapan Firma Ödülü”ne layık görüldü.

Savunma Sanayii Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yerli ve milli siber güvenlik ekosistemini geliştirmek amacıyla kurulan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, Antalya’da düzenlenen 3. Sektör Zirvesi’nde üyeleriyle bir araya geldi. Zirvede ayrıca Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Ödülleri de sahiplerini buldu. Türkiye’nin yüzde 100 yerli ilk antivirüs yazılımı olan Chomar, “En Fazla Ülkeye İhracat Yapan Firma Ödülü”nün sahibi oldu.

Ödül töreni sonrası açıklama yapan şirket CEO’su S. Bilgehan Üstündağ, “Yüzde 100 yerli teknoloji ile Türkiye’de geliştirmiş olduğumuz Chomar siber güvenlik ürünleri ile ülkemizi uluslararası arenada başarı ile temsil etmeye devam ediyoruz. Geliştirmiş olduğumuz siber güvenlik ürünlerinin kalitesini global olarak aldığımız sertifika ve ödüller ile pekiştirirken, yüksek teknolojili siber güvenlik ürünlerimizi dünyanın farklı coğrafyasındaki kullanıcılara sunmaya devam ediyoruz.” dedi.