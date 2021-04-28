ÇiçekSepeti, yabancı yatırım hisselerini geri satın aldı

Türkiye’nin e-ticaret markalarından ÇiçekSepeti, bu yıl aldığı bir kararla yatırımcıları Amazon ve Hummingbird’ün azınlık hisselerini geri satın alarak tamamıyla bir Türk şirketine dönüştü. ÇiçekSepeti, 2011 yılında e-ticaret devi Amazon’dan yatırım almıştı



2006 yılında kurulan ve bugün yüzlerce çalışan, 20.000’den fazla tedarikçi ağından oluşan büyük bir ekiple operasyonlarını sürdüren ÇiçekSepeti’nin kurucusu ve CEO’su Emre Aydın süreç ile ilgili olarak “İlk gününde, çiçekleri kendi araçlarımızla müşterilerimize ulaştırmaya çalışan bir e-ticaret sitesi iken, önce binlerce çiçekçi ve pastane ile birlikte milyonlarca çiçek ve Bonnyfood’u müşterilerimize ulaştırdığımız bir tedarik ağına, ardından yurt dışında operasyonları olan “Lolaflora” markasına sahip olduk. Son olarak da marketplace modelinde satışlara aracılık etmeye başlayarak iş ortaklarımızla birlikte milyonlarca ürün satışı yapıp pazar lideri olma yolunda ilerlediğimiz yeni bir başarı hikayesinin ilk adımlarını attık. Şimdi ise e-ticaret girişimlerinin hisselerinin tamamını yabancı yatırımcılara satıp çıkış yaptığı bir ekosistemde aldığımız bu kararın çok değerli olduğunu ve bir Türk markasının Türkiye’de ve dünyada ne kadar büyüyebileceğini ülkemizdeki diğer girişimlere gösterdiğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.