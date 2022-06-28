Cif Çöpkaparlar Galataport İstanbul’da

Temiz ve bakımlı alanların insanlar üzerinde yarattığı olumlu duygulardan hareketle 2020’de başlayan “Temizken Güzel” isimli proje kapsamında Cif, İstanbul Boğazı’nın farklı noktalarına yerleştirdiği Cif Çöpkaparların sayısını artırmaya devam ediyor. İstanbul Boğazı’ndaki yüzey atıklarını toplamak üzere Kadıköy, Eminönü, Karaköy, Ortaköy ve Aşiyan sahillerine konumlandırılan 25 adet Cif Çöpkapar’a ek olarak, Galataport İstanbul’a yerleştirilen iki yeni Cif Çöpkapar ile denizlerin temizliğine katkı sağlanmaya devam edilecek.

İstanbul Boğazı ve çevresi “Temizken Güzel”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile iş birliği yaptığı belirtilen Cif'in, Kadıköy, Eminönü, Karaköy, Ortaköy ve Aşiyan sahillerine yerleştirdiği ve filtreleri müsilajların toplanmasına uygun olarak tasarlanan 25 Cif Çöpkapar ile bugüne kadar 29 ton atık topladığı, toplanan atıklar arasındaki plastiklerin ayrıştırılıp geri dönüştürülerek Cif Krem şişelerinin üretiminde kullanıldığı ifade edildi. Proje kapsamında Cif'in ayrıca İstanbul Boğazı ve çevresindeki sosyal altyapının geliştirilmesi için Zincirlikuyu Metrobüs Durağı, Karaköy ve Eminönü yaya alt geçitlerinde temizleme ve yenileme çalışmalarının gerçekleştirdiği, bu çerçevede Kadıköy rıhtımına Türkiye’nin pandemi standartlarına uygun ilk parkı olan Kadıköy Cif Parkı inşa edildiği bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Cif Türkiye Pazarlama Müdürü Natali Kasap şunları söyledi:

“Temiz ve bakımlı alanların insanlarda yarattığı mutluluğu evlerden şehirlere taşımak amacıyla başlattığımız bu ‘mutluluk projesi’nin ikinci yılındayız. Hayata geçirilme sürecinden uygulamasına her etabı büyük bir emekle düşünülen projemizle bugüne kadar elde ettiğimiz sonuçlar bizi daha fazlasını yapmak için motive ediyor. Biz bu projeyi hayata geçirirken, paydaşlarımızın şehirlerin esenliğine yönelik amaçlarını ortak paydada buluşturarak amaç birliğinden doğan bir iş birliği yarattık. Böylece şehirlerimizin temizliği ve bakımı için şehir sakinlerinden kurumlara uzanan kitlesel bir etki yaratmak istedik. Şimdi de Galataport İstanbul’a yerleştirilen yeni Çöpkaparlar ile denizlerimizin temizliğine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Yapacağımız yeni çalışmalarla etkimizi büyüterek temiz şehirlerden temiz bir geleceğe uzanan bir köprü oluşturmak istiyoruz.”

Galataport İstanbul Proje Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ali Pusat, “Galataport İstanbul olarak “Su Kaynakları ve Sudaki Yaşamın Korunması” çevresel sürdürülebilirlik odak alanlarımızın başında yer alıyor. İnşaat sürecimizden bu yana bu konuya hassasiyetle eğiliyoruz, deniz ekolojisi izleme ve koruma çalışmalarımızı itinayla yürütüyoruz. Yakıt ikmali sırasında bariyer serme zorunluluğunu uygulayan Türkiye’deki ilk kruvaziyer limanı olmamızın ardından Temizken Güzel projesine dahil olan ilk liman olmanın da gururunu yaşıyoruz. Cif’in İstanbul Boğaz’ı için çok önemli olan Temizken Güzel projesine destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Her 100 bin kişi için denizlere 1 yeni Cif Çöpkapar

Açıklamanın devamında, şehirlerin temizlik ve bakımında herkesin bir rolü olduğuna dikkat çekilerek, temizkenguzel.com sitesi üzerinden şehri koruma sözü veren her 100 bin kişi için denizlere 1 yeni Cif Çöpkapar yerleştirileceği belirtildi.