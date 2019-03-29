Çift Kartal 2020’ye kadar üretim hattını doldurdu

29 Mart 2019

Yeşim ARDIÇ

ANKARA-Bugüne kadar 80 ülkeye 500’den fazla anahtar teslimi un fabrikası ihracatı gerçekleştiren Çift Kartal, gelen yoğun taleple 2020 yılına kadar sipariş alımını durdurdu.

Üretimini Aksaray’da gerçekleştiren şirket, havalimanının taşınmasının ardından yabancı müşterilerin daha rahat ulaşımı için satış ve proje ofisini de Maslak’a taşıdı.

Çift Kartal Yönetim Kurulu Başkanı Cihangir Fikri Saatçioğlu, Aksaray’da gerçekleştirdikleri üretimi, dünyanın 80 ülkesine sattıklarını bildirdi. Bugüne kadar 500’ün üzerinde un fabrikası projesini hayata geçirdiklerini kaydeden Saatçioğlu, dünya genelinde yoğun talebin sürdüğünü kaydetti. Bu kapsamda, yoğun siparişler sebebiyle üretim hattının 2020 yılına kadar dolduğu bilgisini veren Saatçioğlu, yeni talepleri 2020 yılı için alabildiklerini söyledi.

İhracat ve proje ofislerini İstanbul Maslak’a taşıdıklarını ifade eden Cihangir Fikir Saatçioğlu, havaalanının taşınmasıyla birlikte buradaki ofisin müşterileri için daha işlevsel hale geleceğini anlattı.

Know how ve inovasyona sürekli yatırım yaptıkları bilgisini veren Saatçioğlu, teknolojik olarak yeniledikleri son model değirmen makine ve ekipmanlarını, 20-23 Mart’ta İstanbul Cnr Expo’da sergilediklerini kaydetti.