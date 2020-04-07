Çift Kartal, koronavirüs sorununu Özbekistan’da online satışla aşıyor

07 Nisan 2020

Filiz COŞKUN - ANKARA



Geçen yıl Özbekistan’da 3adet anahtar teslimi un fabrikası projesini hayata geçirdiklerini belirten, Çift Kartal Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cihangir Fikri Saatçioğlu, Taşkent’teki ofis sayesinde Özbekistan yanı sıra Tacikistan, Kırgızistan ve Kazakistan’da da hizmet verdiklerini bildirdi.

Özbekistan’da açtıkları ofisin temsilcilik değil, doğrudan kendilerine bağlı birim olduğunu belirten Saatçioğlu, koronavirüse karşı önlem kapsamında, satışların online olarak gerçekleştirilebilmesi için teknik altyapıyı oluşturduklarını söyledi. Gerek pazarlama gerekse satış faaliyetine görüntülü konuşma ile video konferans yöntemiyle devam ettiklerini dile getiren Saatçioğu, satış yanı sıra satış sonrası teknik destek, proje ve know how gibi hizmetler de verdiklerini vurguladı.

Bir tanesi sadece Çift Kartal’ın üretebildiği maş fasulyesi tesisi olmak üzere geçen yıl Özbekistan’da 3 adet anahtar teslim un fabrikası kurduklarını söyleyen Cihangir Fikri Saatçioğlu, “Ayrıca Taşkent’e çok yakın mesafede sınır olan Tacikistan Hojand şehrinde de çift kartal firması yakın zamanda bölgenin en yüksek kapasiteli un fabrikasını hayata geçirdik” diye konuştu.