Çiğköftem, Avrupa'da en fazla şubesi olan Türk markası

2005 yılında Türkiye’deki ilk dükkanını açan Çiğköftem, toplam 25 mağazaya ulaştı. Çiğköftem, 130 mağaza ile de Avrupa’da en fazla şubesi olan Türk markası konumunda.

Sektörde birçok ilke imza atan EM Gruop bünyesindeki marka, 'sınırsız çiğköfte' kampanyasını da duyurdu. 18-31 Mayıs tarihlerinde geçerli olacak kampanya kapsamında sınırsız çiğköfte yemek isteyenler 34 TL ödeyecek.

Kampanyayı değerlendiren EM Group Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Güner, “Çiğköftem olarak gerek ülkemizde ve gerekse yurtdışında ilkleri gerçekleştiren bir markayız. Böyle bir kampanyayı da bizden başkasının düzenlemesi düşünülemezdi. Gıda sektöründe her geçen gün artan fiyatlara rağmen böyle iddialı bir kampanya ile Çiğköftem sevenlere bir jest yapmış olacağız. Daha önce Çiğköftem ürünlerini tatmamış olan tüketicilerle de bu sayede ilk kez tanışma olanağı bulacağımızı düşünüyorum” dedi.