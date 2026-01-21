Cihan Beton’dan 3B yazdırılabilir beton hamlesi

Cihan Beton, üretim gücünü teknoloji ve inovasyonla buluşturma hedefi doğrultusunda Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile akademik bir çalışmaya imza attı. Üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi desteğiyle kurulan “3B Yazdırılabilir Beton Laboratuvarı” hizmete açıldı.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Mardani koordinatörlüğünde faaliyet gösterecek laboratuvarda; kent mobilyaları, geçirgen betonlar, fotokatalitik yüzeyler ve çevre dostu yapı elemanları gibi pek çok alanda araştırmalar yürütülmesi planlanıyor. Laboratuvarın, akademik bilginin sahaya aktarılmasına önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

“Bilimsel çıktıları ticarileştirmeye hazırız”

Açılış sonrası değerlendirmede bulunan Cihan Grup Genel Müdürü Uluç Cihan, yürütülecek çalışmaların şirketin Ar-Ge ve inovasyon vizyonuyla doğrudan örtüştüğünü vurguladı. Cihan, bilimsel çalışmaların ticarileştirilmesi ve toplumsal faydaya dönüştürülmesi noktasında sorumluluk almaya hazır olduklarını ifade etti.

Uluç Cihan, 3B Yazdırılabilir Beton Laboratuvarı’nı sektör adına “stratejik bir eşik” olarak gördüklerini belirterek, bilimin rehberliğinde geliştirilecek yeni teknolojilerin daha güvenli, sürdürülebilir ve verimli şehirlerin anahtarı olacağını kaydetti.