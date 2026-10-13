Cihangir Şirketler Grubu’ndan tarımda stratejik yatırım atağı

Mehmet H. GÜLEL

Çobanlar ilçesinde hayata geçi­rilen “Cihangir Teknolojik Jeoter­mal Topraksız Tarım Sera Proje­si” Cihangir Şirketler Grubu’nun tarım ve gıda alanındaki uzun va­deli büyüme stratejisinin önem­li adımlarından biri olarak öne çı­kıyor. Etaplar halinde geliştirilen projede modern seracılık teknolo­jileri, jeotermal enerji ve kontrollü üretim yöntemlerinin birlikte kul­lanılması hedefleniyor.

Yatırımın yalnızca yeni bir üre­tim tesisi olarak değerlendirme­diklerini belirten Cihangir Tarım ve Gıda Grubu CEO’su Ersan Ci­hangir, “50 yılı aşkın ticari geçmi­şe sahip Cihangir Şirketler Grubu olarak, tarımı geleceğin en strate­jik sektörlerinden biri olarak görü­yoruz.

Afyonkarahisar’da hayata geçirdiğimiz bu yatırımla teknoloji ve sürdürülebilir enerjiyi bir araya getirerek uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek güçlü bir üre­tim modeli oluşturmayı hedefliyo­ruz. Bizim için önemli olan yalnız­ca büyük bir yatırım yapmak değil; doğru teknolojiyle, yüksek verimli­likle ve sürdürülebilir bir anlayışla uzun vadeli değer yaratmak” dedi.

Üretimde hedef: yüksek kalite ve uluslararası pazarlar

Projenin ilk etabında yaklaşık 64 bin metrekarelik kapalı sera alanı planlanırken, bunun yaklaşık 60 bin metrekarelik bölümünde üre­tim yapılması öngörülüyor. Tesis­te yüksek kaliteli salkım domates yetiştirilmesi ve üretimin önem­li bir bölümünün başta Avrupa ol­mak üzere uluslararası pazarlara sunulması hedefleniyor.

Kontrol­lü sulama ve bitki besleme uygu­lamalarıyla kaynak kullanımında verimlilik ve ürün kalitesinde sü­reklilik amaçlanıyor. İhracat viz­yonlarını aktaran Ersan Cihangir, “Geçmişten gelen ticari birikimi­mizi geleceğin üretim teknolojile­riyle buluşturuyoruz. Tarım ve gı­da sektörünü grubumuzun uzun vadeli büyüme stratejisinin önem­li yapı taşlarından biri olarak ko­numlandırıyoruz. Hedefimiz yal­nızca üretim yapmak değil, ulus­lararası pazarlarda güvenilir ve rekabetçi bir Türk tarım markası oluşturmak” diye konuştu.

İlk etapta üretime hazırlık sürüyor

İlk etap sera inşaatının tamam­lanmasının ardından temizlik, de­zenfeksiyon ve üretime hazırlık çalışmalarının yürütülmesi plan­landığını kaydeden Ersan Cihan­gir, “Mevcut hedeflerimiz doğrul­tusunda 2026 yılının son çeyre­ğinde fide dikimine geçilmesi, ilk hasadın ise 2027 yılının ilk çeyre­ğinde gerçekleştirilmesini öngö­rüyoruz. Projeyi sonraki etaplarla büyütülmeyi hedefliyor; uygulama takvimi teknik ve operasyonel ha­zırlıklara göre şekillendireceğiz” açıklamasında bulundu.

Çobanlar’da kalıcı ekonomik değer ve istihdam sağlayacak

Yatırımlarının üretim kapasi­tesinin yanı sıra lojistik, ambalaj, teknik hizmetler ve diğer yan sek­törlerde ekonomik hareketlilik ya­ratması beklediklerini ifade eden Ersan Cihangir, “Grup olarak özel­likle kadınlar ve gençler için nite­likli istihdam olanaklarının geliş­mesini ve bölgedeki modern tarım ekosisteminin güçlenmesini amaç­lıyoruz. Çobanlar’ın jeotermal po­tansiyelini üretime, istihdama ve sürdürülebilir ekonomik değere dö­nüştürmek istiyoruz. Afyonkarahi­sar’ın teknolojik seracılıkta önemli üretim merkezlerinden biri haline gelmesine katkı sağlamak en önem­li hedeflerimiz arasında” dedi.