Cihangir Şirketler Grubu’ndan tarımda stratejik yatırım atağı
Afyonkarahisar’ın Çobanlar ilçesinde 800 bin metrekarelik jeotermal sera projesiyle teknoloji, sürdürülebilir enerji ve ihracat odaklı üretim bir araya geliyor.
Mehmet H. GÜLEL
Çobanlar ilçesinde hayata geçirilen “Cihangir Teknolojik Jeotermal Topraksız Tarım Sera Projesi” Cihangir Şirketler Grubu’nun tarım ve gıda alanındaki uzun vadeli büyüme stratejisinin önemli adımlarından biri olarak öne çıkıyor. Etaplar halinde geliştirilen projede modern seracılık teknolojileri, jeotermal enerji ve kontrollü üretim yöntemlerinin birlikte kullanılması hedefleniyor.
Yatırımın yalnızca yeni bir üretim tesisi olarak değerlendirmediklerini belirten Cihangir Tarım ve Gıda Grubu CEO’su Ersan Cihangir, “50 yılı aşkın ticari geçmişe sahip Cihangir Şirketler Grubu olarak, tarımı geleceğin en stratejik sektörlerinden biri olarak görüyoruz.
Afyonkarahisar’da hayata geçirdiğimiz bu yatırımla teknoloji ve sürdürülebilir enerjiyi bir araya getirerek uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek güçlü bir üretim modeli oluşturmayı hedefliyoruz. Bizim için önemli olan yalnızca büyük bir yatırım yapmak değil; doğru teknolojiyle, yüksek verimlilikle ve sürdürülebilir bir anlayışla uzun vadeli değer yaratmak” dedi.
Üretimde hedef: yüksek kalite ve uluslararası pazarlar
Projenin ilk etabında yaklaşık 64 bin metrekarelik kapalı sera alanı planlanırken, bunun yaklaşık 60 bin metrekarelik bölümünde üretim yapılması öngörülüyor. Tesiste yüksek kaliteli salkım domates yetiştirilmesi ve üretimin önemli bir bölümünün başta Avrupa olmak üzere uluslararası pazarlara sunulması hedefleniyor.
Kontrollü sulama ve bitki besleme uygulamalarıyla kaynak kullanımında verimlilik ve ürün kalitesinde süreklilik amaçlanıyor. İhracat vizyonlarını aktaran Ersan Cihangir, “Geçmişten gelen ticari birikimimizi geleceğin üretim teknolojileriyle buluşturuyoruz. Tarım ve gıda sektörünü grubumuzun uzun vadeli büyüme stratejisinin önemli yapı taşlarından biri olarak konumlandırıyoruz. Hedefimiz yalnızca üretim yapmak değil, uluslararası pazarlarda güvenilir ve rekabetçi bir Türk tarım markası oluşturmak” diye konuştu.
İlk etapta üretime hazırlık sürüyor
İlk etap sera inşaatının tamamlanmasının ardından temizlik, dezenfeksiyon ve üretime hazırlık çalışmalarının yürütülmesi planlandığını kaydeden Ersan Cihangir, “Mevcut hedeflerimiz doğrultusunda 2026 yılının son çeyreğinde fide dikimine geçilmesi, ilk hasadın ise 2027 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirilmesini öngörüyoruz. Projeyi sonraki etaplarla büyütülmeyi hedefliyor; uygulama takvimi teknik ve operasyonel hazırlıklara göre şekillendireceğiz” açıklamasında bulundu.
Çobanlar’da kalıcı ekonomik değer ve istihdam sağlayacak
Yatırımlarının üretim kapasitesinin yanı sıra lojistik, ambalaj, teknik hizmetler ve diğer yan sektörlerde ekonomik hareketlilik yaratması beklediklerini ifade eden Ersan Cihangir, “Grup olarak özellikle kadınlar ve gençler için nitelikli istihdam olanaklarının gelişmesini ve bölgedeki modern tarım ekosisteminin güçlenmesini amaçlıyoruz. Çobanlar’ın jeotermal potansiyelini üretime, istihdama ve sürdürülebilir ekonomik değere dönüştürmek istiyoruz. Afyonkarahisar’ın teknolojik seracılıkta önemli üretim merkezlerinden biri haline gelmesine katkı sağlamak en önemli hedeflerimiz arasında” dedi.