Çikolota devi Pernigotti, Türkiye'de üretim yapacak

08 Kasım 2018

İtalya'nın köklü çikolata ve dondurma markası Pernigotti'yi elinde bulunduran Tokgöz Grup'un, firmanın İtalya'daki fabrikasını kapatarak üretimini Türkiye'ye alacağı belirtiliyor.

150 yılı aşkın geçmişi bulunan Pernigotti markasını 2013 yılında bünyesine katan Tokgöz Grup'un, Novi Ligure'deki bulunan fabrikasını kapatarak tüm çikolata ve dondurma üretimini Türkiye'ye kaydıracağı belirtiliyor.

1860'tan beri İtalya'nın kuzeyindeki Novi Ligure'de üretim yapan Pernigotti markasının buradaki fabrikada üretimi durduracağı ve 100 işçinin "geçici olarak işten çıkarılacağı" açıklandı. İtalyan basını, markanın artık İtalya'da üretim yapmayacağını, üretimin Türkiye'ye kaydırılacağını ancak İtalyan markası olarak kalabilmek için bu ülkede ticari ofis bulundurmaya devam edeceğini yazdı. İtalyan haber siteleri de "Çikolata tarihinin bir parçası yok oluyor", "Pernigotti'yi kaybetmemek için tüm Novi Ligure halkı eyleme hazır" başlıklarını kullandı. Novi Ligure Belediye Başkanı Rocchino Muliere, fabrika kapama kararını "absürt ve kabul edilemez" diye niteledi ve "Pernigotti Novi Ligure'nin ve bölge halkının miraslarındandır, tanınmış bir markadır. Bu şekilde son bulamaz" dedi.