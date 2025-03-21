Çilek Mobilya bir ilke imza attı! Arjantin'e ilk sevkiyat yapıldı
Dünya çapında 5 kıtada 500’den fazla satış noktası bulunan Çilek Mobilya Arjantin’e ilk sevkiyatını gerçekleştirdi.
Nezaket ÇETİN
1996 yılında kurulan ve aynı yıl ilk ihracatını Ukrayna'ya gerçekleştirerek globalleşme yolculuğuna başlayan Çilek Mobilya, bugün ihracat oranı ortalamasını yüzde 33’e çıkardı.
Arjantin pazarına giriş yaparak Güney Amerika’daki varlığını güçlendiren Firma, ülkeye ilk sevkiyatını gerçekleştirdi.
Her üç tırından birini yurt dışına gönderen Şirket, ABD, İsviçre, Japonya, Yunanistan, Almanya, Rusya, Kazakistan, Avustralya, Suudi Arabistan ve Fas gibi ülkelerde 500'den fazla satış noktasına sahip.