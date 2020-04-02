Çilek Mobilya, kampanyaya 5 milyon lira ile katıldı

02 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - Çilek Mobilya Genel Müdürü Muzaffer Çilek; kampanyaya 5 milyon TL nakdi bağışta bulunduğunu, buna ilaveten Çilek Vakfı’nın da yardıma muhtaç 2 bin 625 aileye 23 bin 350 adet gıda yardımı kolisi dağıtacağını söyledi.

Muzaffer Çilek: “Tüm sağlık çalışanlarımızın içten gayretlerini görüyor, onlara takdir ve teşekkürlerimizi sunuyoruz”diye ekleyen Çilek ; Sn. Cumhurbaşkanımızın yerinde ve zamanında başlattığı dayanışma kampanyasının milletimize özel olan bu dayanışma ruhunu daha da arttıracağına inanıyor ve Çilek ailesi olarak milli dayanışma kampanyasına kişi ve kurumları bağış yapmaya davet ediyoruz” dedi.