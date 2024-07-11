Çilek ‘stratejik’ noktalarda yeni mağazalar açacak
Türkiye mobilya sektöründe bebek, çocuk ve genç odası konseptinin öncü markalarından Çilek Mobilya, 2024 yılında da büyüme atağını sürdürüyor. Dünyanın 50 farklı ülkesinde aynı konseptle tüketicilere ulaşan marka, yeni mağazalar açmaya hazırlanıyor.
Nurdoğan A. ERGÜN
Bebek, çocuk ve genç odası konseptiyle 28 yıldır Türkiye mobilya sektöründe faaliyet gösteren Çilek Mobilya, 5 kıtada 50’den fazla ülkede 500 satış noktasında dünya çocuklarıyla buluşuyor. “Dünyanın her yerinde her zaman aynı konseptle” yaklaşımıyla çalışmalarını sürdüren marka, yurt içi ve yurt dışında ‘stratejik’ noktalarda yeni mağazalar açmayı planlıyor.
Dünyanın her yerinde, her zaman aynı olmak misyonuyla çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Çilek Mobilya CEO’su Muzaffer Çilek, “Yeni mağazalar konusundaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.
Stratejik öncelikli olarak gördüğümüz lokasyonlarda yakında yeni mağazalarımızı duyuracağız” dedi. Bu yıla hem yurt içi hem de yurt dışından yüksek siparişler alarak başladıklarını belirten Çilek, “Fabrikamızdaki üretim hatlarımızda, tüm siparişlere cevap verebilmek adına her yıl 500 binden fazla ürünü 3 vardiya sistemiyle üretmeye devam ediyoruz” diye konuştu.
İnegöl’den globale uzanan marka
“Çocukların düşlerini büyütmek ve onları mutlu bir geleceğe hazırlamak adına 1996 yılında İnegöl’deki uzun soluklu yolculuğumuza başladık” diyen Çilek, sözlerine şöyle devam etti: “Kurulduğumuz ilk günden itibaren misyonumuzu belirledik ve bu topraklardan çıkan bir Türkiye markası olarak, Çilek Odaları’nı tüm dünya çocuklarıyla buluşturmayı hedefledik.
Mobilya sektöründeki uzun yıllarda oluşan tecrübemiz, yenilikçi bakış açımız ile her daim tasarım ve üretimdeki özgün yaklaşımımız doğrultusunda çevreye duyarlı olarak üretim ve malzeme seçimimiz vardır. Ayrıca bebek ve çocuk mobilyalarında en güvenli mobilyaları tasarlayarak uluslararası alanda belgelendirerek, global pazarda çocuk ve genç odaları alanında sektörde fikir lideri ve tabi ki birçok ülkede en beğenilen çocuk markası olmanın gururunu yaşıyoruz.”
İlk franchise mağazası Malta’da açıldı
Firma olarak ilk ihracatlarını 1996 yılında Ukrayna’ya yaptıklarını ve ilk yurtdışı franchise mağazalarını da Malta’da açtıklarını hatırlatan Çilek, “İlk 10 yılımızda 44 ülkeye ihracat yapar hale geldik ve ülkemizde mobilya ihracatında birkaç kez şampiyon olduk. Yine aynı dönem 2 bininci tırımızı İsviçre'ye yollama başarısı gösterdik.
Bugün aralarında ABD, İsviçre, Japonya, Yunanistan, Almanya, Rusya, Kazakistan, Avustralya, Suudi Arabistan ve Fas’ın da bulunduğu 50’den fazla ülkede 500’ü aşkın satış noktasıyla dünya çapında bir markaya dönüşmüş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Dünya Bankası, Çilek’i Türkiye’nin dünyaca tanınmış markaları arasında gösterdiğini söyleyen Muzaffer Çilek, “Dünya Bankası’nın 2014 yılında bizi ülkemizin dünyaca tanınmış markalarından biri olarak göstermesinin gururunu yaşadık.
Dünyanın farklı ülkelerinde şirket, ofis, depo ve mağazalar açmaya devam ederken, yurtiçinde ve yurtdışında markamızın pazarlama ve iletişim faaliyetlerine hız vermeye ve bu sayede dünya çocuklarına Çilek Odaları’nı ulaştırarak onları mutlu etmeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.
Tasarımları yaparken çocukların gelişim dönemlerindeki fiziksel ve duygusal gelişim evrelerini incelediklerini de dile getiren Çilek, şunları söyledi: “Çocukların belirli yaş dönemlerine göre değişen fiziksel özellikleri nedeniyle onların anatomi özelliklerine uyumlu hazırlanmış ortamlar olmalı. İlk çocukluktan başlayarak son çocukluk evresine kadar bu standartlar gelişim dönemlerine uyum sağlamalı. Çocuk mobilyalarında yaş aralıklarına göre standart ergonomi ölçülerini baz alarak çizimlerimizi gerçekleştiriyoruz.”
Çilek’in beşiğine ‘özgün tasarım’ ödülü
Çilek Mobilya, The Chicago Athenaeum tarafından düzenlenen Good Design yarışmasında “Children’s Products” kategorisinde bir beşik ve yeni bir araba yatak ürünleriyle ödül aldı. Muzaffer Çilek, “Kuruluşundan bu yana özgün ve yenilikçi tasarımlara imza atarak bebek, çocuk, genç mobilyalarındaki öncü pozisyonunu ve küresel gücünü sürdüren Çilek Mobilya, 0-24 yaş aralığının beklentilerini karşılayan, onların hayal dünyalarına ilham veren ürünlerini dünyanın dört bir yanındaki ailelerle buluşturmayı sürdürüyor. Çilek, dünyaca beğenilen özgün tasarımlarını ulusal ve uluslararası tasarım ödülleriyle taçlandırmaya devam ediyor” dedi.