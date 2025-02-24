Çilek'in Kaizen Ödülleri sahiplerini buldu

Yalın üretim felsefesiyle faaliyetlerini 2009'dan sürdüren Çilek, 43 bininci Kaizen uygulamasıyla sürekli iyileştirme kültürünü benimsedi.Firma'nın çalışanlarının katkılarını takdir etmek ve yenilikçi fikirleri ödüllendirmek amacıyla her yıl düzenlediği Kaizen Ödül Töreni bu yıl 7, 14 ve 21 Şubat tarihlerinde düzenledi.

Bu yılki ödül töreni, üç vardiyanın tamamını kapsayacak şekilde genişletildi. Tören, çalışanların emeklerini ve geliştirdikleri yenilikçi fikirleri ön plana çıkararak şirket içindeki sürekli iyileştirme anlayışını daha da güçlendirdi.

"Gelecek ortak akılla inşa ediliyor"

Şirket yetkilileri törende yaptıkları açıklamada, sürekli iyileştirmenin yalnızca süreçleri geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda birlikte büyümek, birlikte güçlenmek ve ortak akılla geleceği inşa etmek anlamına geldiğini ifade etti. Çilek'in başarıya ulaşmasında, çalışanların özverisi, süreçlere kattıkları yenilikçi bakış açıları ve işlerini daha iyi yapma arzularının önemli bir rol oynadığı vurgulandı.