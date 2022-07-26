Çimentaş'tan çalışanlara yüzde 45 zam

Çimentaş, toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışanlarına yüzde 45 zam yapılması için protokol imzaladı.

Şiketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle: “28.01.2022 tarihli Özel Durum Açıklaması ile duyurulan üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında imzalanmış ve 01.01.2022 - 31.12.2023 yürürlük süreli "Toplu İş Sözleşmesi"nin "Ücret Zammı" başlıklı 43. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki çalışanlara sözleşmenin 1. yılında uygulanan ücret zammına ilave olarak, sadece 01.07.2022 - 31.12.2022 tarihleri arasında ve bir defaya mahsus olarak geçerli olmak üzere çalışanların 30 Haziran 2022 tarihinde aldıkları ücrete %45 oranında zam yapılması konusunda protokol imzalanmıştır.”