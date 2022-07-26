Çimentaş'tan çalışanlara yüzde 45 zam
Çimentaş, toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışanlarına yüzde 45 oranında zam yapılması için protokol imzaladı.
Çimentaş, toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışanlarına yüzde 45 zam yapılması için protokol imzaladı.
Şiketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle: “28.01.2022 tarihli Özel Durum Açıklaması ile duyurulan üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında imzalanmış ve 01.01.2022 - 31.12.2023 yürürlük süreli "Toplu İş Sözleşmesi"nin "Ücret Zammı" başlıklı 43. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki çalışanlara sözleşmenin 1. yılında uygulanan ücret zammına ilave olarak, sadece 01.07.2022 - 31.12.2022 tarihleri arasında ve bir defaya mahsus olarak geçerli olmak üzere çalışanların 30 Haziran 2022 tarihinde aldıkları ücrete %45 oranında zam yapılması konusunda protokol imzalanmıştır.”