Çimko’dan 300 milyon dolarlık Eurobond ihracı

Çimko’dan yapılan açıklamada, ihracattan elde edilen kaynakların şirketin finansal yapısını güçlendirmek, borçluluğu optimize etmek ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda enerji verimliliği ile yenilenebilir enerji yatırımlarına yönlendirileceği belirtildi.

İhraca, başta IFC (Uluslararası Finans Kurumu), EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) ve GGF (Green for Growth Fund) olmak üzere birçok uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşu destek verdi. Bu destek, şirketin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) standartlarına uyumunun altını çizdi.

Yatırımcı güveni ve ESG vurgusu öne çıktı

Eurobond ihracı, uluslararası kurumsal yatırımcılardan yoğun ilgi gördü. Bu talep, Çimko’nun operasyonel istikrarı ve uzun vadeli vizyonuna duyulan güvenin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Çimko CEO’su Dr. Önder Kırca yaptığı açıklamada, “Bu başarılı ihraç, güçlü bilanço yapımızın ve stratejik hedeflerimizin uluslararası piyasalarda bulduğu karşılığı ortaya koyuyor. Elde edilen kaynaklarla borç yapımızı sadeleştirmeyi, maliyet verimliliğimizi artırmayı ve sürdürülebilir yatırımlarımıza hız kazandırmayı amaçlıyoruz,” dedi.