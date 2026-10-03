Çimko’dan Halep’e 200 milyon dolarlık yatırım: 2 milyon ton çimento üretecek

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Suriye’de yeni dönemin ilk Türk menşeli entegre çimento fabrikası yatırımı olarak duyurulan proje için 1 Ekim 2026’da Halep’te imzalar atıldı. Fabrika, Halep’in kuzeyindeki Al-Muslimiyah mevkiinde kurulacak.

İki temel aşamadan oluşacak projenin toplam yatırım büyüklüğünün yaklaşık 200 milyon dolar olması öngörülüyor.

Tam entegre üretim üssü olarak planlanan tesis, yıllık 1,5 milyon ton klinker ve 2 milyon ton çimento üretim kapasitesine sahip olacak. Fabrikanın hammadde ocakları ve ana ulaşım koridorlarına yakın bir noktada kurulması planlanıyor.

Şirket, yatırımla bölgenin kaliteli, güvenilir ve sürdürülebilir çimento ihtiyacının yerinde üretimle karşılanmasını hedefliyor.

Çimko ve OMRAN arasında protokol imzalandı

Proje, Yap-İşlet-Devret modeliyle gerçekleştirilecek. SANKO Holding ve Çimko Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile Suriye Çimento ve Yapı Malzemeleri Üretim ve Pazarlama Şirketi OMRAN Genel Müdürü Mahmud Fadile arasında imzalanan protokol, 1 Ekim 2026’da düzenlenen törenle resmiyet kazandı.

Törene Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar, Suriye Büyükelçisi Dr. Nuh Yılmaz, Suriye Yatırım Otoritesi Halep Başkanı Mim. Mohammad Hazim Lutfi ve Halep Valisi Azzam El-Garib de katıldı.

Fabrikada 200 kişiye doğrudan istihdam hedefleniyor

Adil Sani Konukoğlu, yaklaşık 200 milyon dolarlık yatırımın bölgesel iş birliği ve Suriye’nin yeniden yapılanma sürecine yönelik uzun vadeli ortaklık açısından önemli bir adım olacağını ifade etti. Yeni fabrikada 200 kişiye doğrudan istihdam sağlanması hedefleniyor.

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar da Türkiye, SANKO Holding ve Çimko’ya yatırım dolayısıyla teşekkür etti.

Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik iş birliğinin sanayinin yeniden canlandırılmasında önemli rol üstleneceğini belirten eş-Şaar, yapılan anlaşmalarla şirketlerin Suriye’ye teknoloji ve bilgi birikimi getireceğini söyledi.