Çimko'nun 25'inci hazır beton tesisi üretime başladı

SANKO Holding bünyesinde yer alan Çimko Çimento ve Beton Sanayi, 25’inci hazır beton tesisini yapılan törenle hizmete aldı.

Tesis açılışına SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Çimko Çimento ve Beton Genel Müdürü Dr. Önder Kırca ve işletme yöneticileri katıldı. Tesis hakkında bilgi alan Konukoğlu, yeni tesisin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tesisin açılışında konuşan Çimko Çimento ve Beton Genel Müdürü Dr. Önder Kırca ise, koronavirüs salgınına rağmen hayata geçirilen yatırımların büyük önem taşıdığını belirterek, “Kaliteli beton üretimine ve istihdama katkı sunmaktan gurur duyuyoruz. Burada devreye aldığımız tesis Çimko bünyesinde Gaziantep’te üretim yapan 9'uncu, Türkiye’de ise 25’inci hazır beton tesisi. Sektörün Çimko kalitesiyle hızlı buluşmasına olanak sağlayacak yatırımlarımızdan birisini daha devreye almanın heyecanını yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecine rağmen Türkiye’nin ve bölgenin gerek ekonomik kalkınmasına gerekse istihdamına katkı sağlayacak yatırımların devreye alınmasını önemsediklerini dile getiren Dr. Kırca, “İçinde bulunduğumuz zor sürece rağmen sorumluluk bilinciyle hareket edip, çalışanlarımızın, ailelerinin ve toplum sağlığını ön planda tutarak ülkemiz için üretmeye devam ediyoruz” diye konuştu.