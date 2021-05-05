Çimsa, 174 milyon TL net kar açıkladı

Sabancı Holding iştiraki Çimsa, bu yılın ilk çeyreğinde satış gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 kat artırdı.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 327 milyon TL satış geliri ve 14 milyon TL net zarar açıklayan Çimsa, bu yılın ilk çeyreğinde ise 639 milyon TL satış geliri ve 174 milyon TL net kar açıkladı.

Çimsa olarak 2021 yılına başarılı bir giriş yaptıklarını söyleyen Çimsa Genel Müdürü Umut Zenar, "İlk çeyrekte özellikle yurtiçinde gerçekleşen güçlü talep karlılığa önemli katkı sağladı. Yurtiçi pazardaki büyümenin yanı sıra ihracat piyasalarındaki etkinliğimizi de sürdürdük. 65’ten fazla ülkeye beyaz çimento ihraç ederek, uluslararası üretici kimliğimizi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Küresel piyasalara ihracat yapma kapasitesi, güçlü pazarlama ağı ve son yıllarda hayata geçirdiği yatırımların sonucunda artan beyaz çimento kapasitesi ile yurt dışı pazarların yanı sıra iç piyasada da etkinliğimizi arttırmaya devam ediyoruz. İlk çeyrekte aldığımız sonuçlar da bunun bir göstergesi. Önümüzdeki dönemde ürün ve hizmetlerimizle hem sektörün hem de ülke ekonomimizin gelişimine katkı sunmayı sürdüreceğiz.” dedi.

Atık kullanım oranını iki katına çıkaracak

Dijital çağa ayak uydururken, teknolojiyi en verimli şekilde kullandıklarını ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunmaya gayret ettiklerini belirten Umut Zenar, “Yatırımlarımızı gerçekleştirirken, ürün ve hizmet geliştirme uygulamalarını kurgularken, sosyal ve çevresel faktörleri göz önünde bulunduruyoruz. Bu kapsamda Çimsa olarak atık kullanımı konusunda ciddi bir hedef koyduk. Fabrikalarımızda farklı sektörlerden tedarik ettiğimiz atıkları, dönüştürüyor ve enerji ihtiyacımızı karşılıyoruz. Yıllık atık kullanım oranlarımızı yaklaşık 2 katına çıkararak sürdürülebilirliğe sağladığımız katkıyı artırmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.