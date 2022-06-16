Çimsa, bazı tesislerini 110 milyon Euro'ya sattı

Çimsa, Niğde ve Kayseri'deki entegre çimento fabrikaları ile çeşitli tesislerini 110 milyon euro karşılığı TL bedelle Ferpa İnşaat'a satmak için sözleşme imzaladı.

Şirket açıklamayı KAP'a yaptı.

Açıklamaya göre, satış anlaşması fabrikalara ek olarak bir çimento öğütme tesisi ve yedi hazır beton tesisini kapsıyor.

Satış işleminin düzenleyici kurumların onayının ardından tamamlanması bekleniyor.

Çimsa geçen yıl Eylül ayında aynı tesislerin 127 milyon dolara Çimko Çimento'ya satışı için anlaşmış ancak daha sonra satıştan vazgeçmişti.