Çimsa, cirosunu dokuz ayda iki katına çıkardı

Sabancı Holding iştiraki Çimsa, 2021 yılının ilk dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre Çimsa, bu yılın ilk dokuz ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla cirosunu 2 kat artırarak 1.344 milyon TL’den 2.533 milyon TL’ye çıkardı. Şirketin aynı dönemde net kârı ise 665 milyon TL’ye yükseldi.

“Oldukça başarılı bir yılı geride bırakmaya hazırlanıyoruz”

2021 yılının kendileri için oldukça başarılı geçtiğini belirten Çimsa Genel Müdürü Umut Zenar, şunları söyledi: “Sektöründe uluslararası bir marka olan Çimsa, dünyada beyaz çimento ve CAC gibi katma değerli ürünleriyle farklılaşmış, küresel yolculuğuna sürdürülebilir büyüme odağıyla kararlılıkla devam eden bir şirket. Türkiye’nin en büyük çimento sanayicilerinden biri olarak şirketimiz hem bilanço yönetimi hem karlılık hem de ciro anlamında oldukça başarılı bir yılı geride bırakmaya hazırlanıyor. Her zaman olduğu gibi hissedarlarımız, yatırımcılarımız ve diğer tüm paydaşlarımız için, sürdürülebilir karlılık amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Haziran ayında, Bunol beyaz çimento fabrikasını iştirakimiz Cimsa Sabancı Cement BV bünyesine kattık. Takip eden dönemde, stratejik adımlarımızı sürdürerek, aldığımız varlık satış kararını Eylül ayı içinde kamuoyu ile paylaşarak resmi onay süreçlerini başlattık. Attığımız bu stratejik adımların büyüme hedeflerimiz doğrultusunda Çimsa’yı ileriye taşıyacağını düşünüyoruz.”