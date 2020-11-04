Çimsa, ilk 9 ayda 1.632 milyon TL net satış gerçekleştirdi

04 Kasım 2020

Sabancı Holding iştiraki Çimsa, bu yılın ilk 9 aydında net satış gelirini 1.632 milyon TL, net kârını ise 139 milyon TL olarak açıkladı. Söz konusu dönemde Çimsa, 1.019 milyon TL'lik ihracat cirosu elde etti.

Yılın ilk dokuz ayını başarılı bir şekilde tamamladıklarını söyleyen Çimsa Genel Müdürü Umut Zenar, bu dönemde güçlü üretim ve satış ağını etkin yöneterek satış ve kârlılık performanslarını önemli seviyede artırdıklarına dikkat çekti.

2020 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla satış gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 oranında arttığını kaydeden Zenar, "Faaliyet kârı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki kattan fazla artarak 297 milyon TL olarak gerçekleşti. Sene başında ortaya koyduğu hedeflerle paralel bir şekilde, ülkemiz çimento sektörünün ihracatının önemli bir bölümünü gerçekleştirme başarısını gösterdi. Türkiye’nin en büyük gri çimento üreticilerinden biri olan şirketimiz, beyaz çimento alanında global oyuncular arasında yer almaktadır. Sabancı Topluluğu’nun küresel beyaz çimento ticaretinde lider oyuncu olma hedefine ulaşabilmesi için holdingin mali gücü ile Çimsa’nın operasyonel kabiliyetinin yurt dışında tek bir çatı altında birleştirecek olan yeni şirket kurulumu için de çalışmalarımıza başladık.” dedi.

65'i aşkın ülkeye beyaz çimento ve özel ürünler ihraç ediyor

Çimsa'nın gösterdiği başarılı ve istikrarlı ihracat performansıyla Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen 2019 İhracat Şampiyonları Ödül Töreni’nde çimento sektöründe birinciliğe layık görüldüğünü söyleyen Umut Zenar, “Şirket olarak tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınına rağmen 2020 yılının ilk dokuz ayında güçlü bir ihracat performansı gerçekleştirdik. Çimsa’nın bu başarısının arkasında ise güçlü ihracat ve lojistik ağı yer alıyor. Ortadoğu, Avrupa, Kuzey Afrika ve Amerika başta olmak üzere 65’i aşkın ülkeye beyaz çimento ve özel ürünlerimizi ihraç ediyoruz.” şeklinde konuştu.