Çimsa, ilk yarıda kârını yüzde 63 artırdı

11 Ağustos 2020

Sabancı Holding iştiraki Çimsa, sürdürebilir büyüme hedefi kapsamında yürüttüğü çalışmalarla satış, kârlılık ve ihracatta yılın ilk yarısında başarılı bir grafik çizdi. Yılın ilk yarısında 972 milyon TL satış gerçekleştiren Çimsa, net kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 oranında artırarak 23 milyon liradan 38 milyon liraya çıkardı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çimsa CEO'su Ülkü Özcan, Çimsa’nın piyasalardaki risk ve fırsatları yakın takip etme ve güçlü planlama yönetimi sayesinde yılın ilk yarısında başarılı bir performans sergilediklerini aktardı. Çimsa olarak yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre net satışlarımızı yüzde yüzde 20 artırarak 972 milyon TL’ye çıkardıkları bilgisini veren Özcan, "Aynı dönemde net kârımızı da yüzde yüzde 63 artarak 23 milyon TL’den 38 milyon TL seviyelerine taşıdık. Çimento ihracatımız da geçen senenin aynı dönemine göre yüzde yüzde 25 arttı. Bu sonuçlar bize gösterdi ki şirketimiz tüm hedefleriyle örtüşen mali ve operasyonel bir başarıya imza attı.” ifadelerini kullandı.