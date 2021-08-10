Çimsa, katma değerli ürünlerle cirosunu ikiye katladı

Sabancı Holding iştiraki Çimsa, 2021 yılı ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla cirosunu yüzde 92 artırarak 854 milyon TL’den 1 milyar 641 milyon TL’ye çıkaran Çimsa, net kârını ise 38 milyon TL’den 580 milyon TL’ye yükseltti.

Çimsa Genel Müdürü Umut Zenar, Sabancı Holding ve Çimsa’nın, uluslararası gücü ve vizyonundan yola çıkarak çimento sektöründe küresel alanda faaliyet gösterdikleri her yerde, her zaman sürdürülebilir büyüme hedefiyle çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Çimsa olarak beyaz çimento sektöründe de önde gelen uluslararası oyuncularından biri olduklarını belirten Zenar, hem operasyonel sonuçlarındaki başarılarını artırmaya devam ettiklerini hem de kamuoyu ile paylaştıkları stratejik öncelikleri hayata geçirdiklerini vurguladı.

Net finansal borcu 665 milyon TL’ye geriledi

2021’in kârlılığın yanı sıra bilanço yönetimi anlamında da başarılı adımların atıldığı bir yıl olduğunu ifade eden Umut Zenar, güçlü operasyonel kârlılıkları ve aldıkları stratejik aksiyonlar neticesinde, 2020’nin ilk yarısında 1,3 milyar TL olan konsolide net finansal borçlarının 665 milyon TL seviyesine gerilediğini bildirdi.

Bunda Çimsa olarak özellikle son dönemde attıkları stratejik adımların etkili olduğuna dikkat çeken Zenar, şöyle konuştu: “Uluslararası bir marka olarak; beyaz çimento, CAC gibi katma değerli ürünlerimizle farklılaştık. Yurt dışı operasyonlarımızda yaptığımız iyileştirmelerle, ABD Houston’daki yatırımımız verimliliğini artırırken, İspanya, İtalya, Almanya, KKTC ve Rusya’daki işletmelerimiz de bizi memnun eden sonuçlara ulaştı. Şirketimizin ve ana ortağımız Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş'nin operasyonel ve finansal güçlerini birleştirerek Cimsa Sabanci Cement BV'nin kurulmasının, olumlu finansal etkilerini de yarıyıl sonuçlarında hissedarlarımızla paylaşmanın mutluluğunu duyuyoruz. Sabancı Topluluğu’nun son yıllarda yaptığı en büyük uluslararası satın almalardan biri olan İspanya Buñol’ü, 155,2 milyon dolara devralmasıyla birlikte global arenadaki pozisyonunu daha da güçlendiren Çimsa, küresel bir oyuncu olarak gelecek dönemde de benzer bir ivme ile büyümeye devam edecek.”