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Çimsa, Kayseri ve Niğde fabrikalarını satma kararı aldı

Çimsa, Kayseri ve Niğde fabrikalarını 110 milyon euro bedelle Fernas Şirketler Grubu'na satma kararı aldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Şirketten yapılan açıklamada, Sabancı Holding iştiraki Çimsa'nın, global marka yolculuğunu destekleyecek stratejik adımlar atmaya devam ettiği belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Niğde Entegre Çimento Fabrikası, Kayseri Entegre Çimento Fabrikası ve Ankara Çimento Öğütme Tesisi'nin, toplam 110 milyon avroya satışına yönelik anlaşma, 15 Haziran 2022 tarihinde imzalanmıştır. Satılacak varlıkların toplam aktifteki payı yüzde 3, gelirdeki payı ise yüzde 9 seviyesindedir. Devir işlemi Rekabet Kurumu onayı dahil gerekli yasal onayların alınmasının ardından hayata geçirilecektir.

Söz konusu satışın, Çimsa'nın, küresel marka olma odaklı hedeflerini desteklemesi öngörülmektedir."

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