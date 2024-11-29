Çimsa sektör profesyonelleriyle Intercem Americas'ta buluştu

Elliye yakın ülkeden katılımın olduğu Intercem Americas fuarında Çimsa, küresel ayak izi ve inovatif ürünleriyle organizasyonun dikkat çeken üreticileri arasında yer aldı

Dünyada beyaz çimentoda ikinci, CAC’da ise üçüncü sırada yer alan Çimsa'nın CEO’su Umut Zenar, son 3 yılda hayata geçirilen uluslararası stratejik yatırımlarla, küresel bir yapı malzemeleri oyuncusuna dönüştüklerinin altını çizdi.

Gri çimento tesisi

"Yaklaşık yüzde 20 pazar payına sahip olduğumuz ABD öncelikli pazarlarımızdan birini oluşturuyor" diyen Zenar, “Buradaki varlığımızı yeni inovatif ürünlerle güçlendirirken bir yandan da gri çimentoda da önemli bir oyuncu olmak için ilk adımımızı attık. Halen inşaat çalışmalarına devam ettiğimiz ve 2025 yılının son çeyreğinde hayata geçirmeyi hedeflediğimiz gri çimento tesisimizle birlikte, ABD pazarında çok daha aktif bir Çimsa yaratacağız” diye konuştu.