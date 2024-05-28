Çimsa yılın ilk çeyreğinde cirosunu 5.324 milyon TL’ye çıkardı

Sabancı Topluluğu’nun global markası Çimsa, 2024 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Bir çimento şirketinden yapı malzemeleri şirketine dönüşümü ve ürün çeşitlendirmesini başarıyla sürdüren Çimsa’nın yılın ilk çeyreğinde cirosu 5.324 milyon TL; net kârı ise 396 milyon TL olarak gerçekleşti.

Çimsa’nın son yıllarda yürüttüğü dönüşüm sürecinin şirketin finansallarına da olumlu şekilde yansıdığını söyleyen Çimsa CEO’su Umut Zenar şunları söyledi:

“Çimsa’nın iki temel önceliği var. İlki ana işlerini daha küresel ve daha kârlı hale getirmek. İkincisi ise çimentodan yapı malzemelerine dönüşümü ve ürün çeşitlendirmesini başarıyla sürdürmek. Bu dönüşümde, CAC bir köprü görevi görüyor. CAC, şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine, inovasyon çabalarına ve küresel pazardaki rekabet gücüne katkı sağlamaktadır. Mersin’de gerçekleştirdiğimiz kapasite artış yatırımın tamamlanması ve üretime başlamasıyla birlikte, Mersin Fabrikamız, dünyada gri çimento, beyaz çimento ve CAC üreten tek fabrika olarak konumunu güçlendirmiştir. Münih’te yer alan Sabancı Teknoloji Merkezi ise Çimsa’nın dönüşüm hikayesinin önemli bir aktörü. Mersin Fabrikamızda yeni üretim hattımızın faaliyete geçmesi ile CAC pazarında Dünya'nın en büyük üç oyuncusundan biri olduk. Bu ekstra kapasiteyi en verimli şekilde değerlendirebilmek için CAC ve özel ürün müşterilerine Münih'ten doğrudan ulaşacağız. CAC‘dan üretilen Flycrete gibi katma değerli müşteriye özel ürünlerimizle inovasyon konusunda Türkiye çimento ve yapı malzemeleri sektörüne öncülük ediyoruz”.

Global ölçekte iş yapma vizyonu çerçevesinde, tüm faaliyetlerinde enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanındaki inisiyatiflerini artırarak çevresel etkiyi minimize etmeye odaklandıklarını vurgulayan Zenar şöyle devam etti:

“Bu çerçevede Türkiye’de Eskişehir ve Afyon fabrikalarına yaptığımız yatırımlarla, 3 yıl önce, Türkiye ortalamasında olan alternatif yakıt kullanımı kapasitemizi bugün yüzde 30 seviyesine çıkardık. 2024 sonundan itibaren, Eskişehir fabrikamızın yıllık elektrik tüketiminin yüzde 25’ini ‘Atık Isı Geri Kazanımı’ ile sağlayacağız. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik enerjisi kullanım oranımız 2023 yıl sonunda %54 olarak gerçekleşirken, 2030 yılında bu oranı %80’in üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. En son İspanya Bunol fabrikamızda açılışını gerçekleştirdiğimiz güneş enerjisi santrali de bu çabalarımızın somut bir örneği. Ayrıca, müşterilerimizin ihtiyaçları ile paralel Ar-Ge çalışmalarımız sayesinde toplam gri çimento ürün portföyümüzün %37’si düşük klinker içerikli ürün grubuna transfer oldu. Tüm bu yatırımlar sayesinde hem iş süreçlerimizi optimize ediyoruz hem de çevre dostu uygulamalarla sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk alıyoruz.”