Çimsa’da üst düzey atama

Sabancı Holding iştiraki Çimsa’da gerçekleştirilen atama ile Gri Çimento Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevine Barış Karahüseyin getirildi.

Ağustos ayı itibarıyla yeni görevine başlayan Karahüseyin, Çimsa’da, Çimento Türkiye Satış, HB ve Agrega Türkiye Satış, Pazarlama ve Satış Operasyonlar ile Gri İhracat departmanlarının başında olacak.

1996’da İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan ve 2007 yılında İstanbul Üniversitesi MBA programını tamamlayan Karahüseyin, iş hayatına 1998 yılında İtalcementi Group’da Tesis Şefi olarak başladı.

Sonrasında sırasıyla Traçim Çimento, Boğaziçi Beton ve Cementir Group’ta üst düzey görevler üstlenen Karahüseyin, Ağustos 2018’de Akçansa’ya Hazır Beton ve Agrega Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Karahüseyin, Ağustos 2019’dan bu yana aynı şirkette Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.



Yeni atamayla birlikte artık Çimsa’da, Çimento Türkiye Satış, HB ve Agrega Türkiye Satış, Pazarlama ve Satış Operasyonlar ile Gri İhracat departmanları, Barış Karahüseyin’e bağlı olarak görev yapacak.